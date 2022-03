Déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2022, l’Equipe de France va jouer deux matches amicaux lors de la trêve internationale qui débute lundi. Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les rencontres amicales contre la Côte d’Ivoire (25 octobre, 21h15) et l’Afrique du Sud (29 mars, 21h15). Et sans surprise, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe y figurent. Très en forme avec Leipzig cette saison (38 matches, 26 buts, 15 passes décisives), Christopher Nkunku connaît sa première sélection avec l’Equipe de France A. Il y a neuf joueurs qui sont passés par le PSG ou qui y jouent encore dans cette liste.

La liste de la France

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Areola

Défenseurs : Jonathan Clauss Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane.

Milieux : Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.