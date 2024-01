Les précieux conseils de Cavani à Manuel Ugarte sur le PSG

Manuel Ugarte a rejoint le PSG l’été dernier en provenance du Sporting CP. Le milieu de terrain uruguayen a expliqué avoir beaucoup échangé avec Edinson Cavani au sujet du PSG.

L’été dernier, le PSG a déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir les services de Manuel Ugarte. Après des très bons débuts sous le maillot des Rouge & Bleu, le milieu de terrain (22 ans) a baissé en régime, réalisant des performances quelconques voire décevantes. Titulaire contre Lens le week-end dernier (0-2), il a semblé retrouver son niveau du début de saison, des performances à poursuivre dans les semaines à venir. Dans une interview accordée à ESPN Uruguay, l’ancien joueur du Sporting CP a évoqué ses discussions avec Edinson Cavani, qui a passé sept ans au PSG (301 matches, 200 buts, 32 passes décisives), sur le club de la capitale.

« J’ai beaucoup parlé avec Cavani«

« Lors d’une tournée au Japon, j’ai beaucoup parlé avec Cavani. Il m’a parlé de l’environnement, des installations, il m’a préparé à tout ce que j’ai vécu plus tard. Cavani est aimé ici au club, c’est une personne très humble, très reconnaissante. C’est un joueur dont il faut copier beaucoup de choses. » Le numéro 4 du PSG a ensuite évoqué son adaptation au sein du club de la capitale. « Tout a été très rapide. J’étais récemment en Uruguay, ce qui est totalement différent, puis je suis allé au Portugal où tout était vraiment incroyable, je serai toujours reconnaissant envers le pays et la façon dont il m’a reçu. Et maintenant, je suis arrivé dans un club géant comme Le PSG ici en France, et la vérité est que depuis le peu de temps que je suis là-bas, je me sens très heureux, je vis beaucoup d’expériences et j’apprends beaucoup. »

« Nous sommes une très jeune équipe et nous allons tous grandir ensemble »

Manuel Ugarte a également évoqué son premier titre avec le PSG, le Trophée des Champions remporté contre Toulouse, et son entraîneur, Luis Enrique. « Je suis très content de mon premier titre en club, c’est une équipe habituée à gagner beaucoup de choses. Je suis en train de m’adapter, j’ai encore un long chemin à parcourir, je sais que je vais apprendre beaucoup ici à cause de ce qu’est le pays, à cause de l’institution, à cause de la mentalité qu’ils ont. Je suis encore en train de m’adapter. Quand j’ai rejoint le club, je suis arrivé environ cinq jours avant les vacances et Luis Enrique était déjà au centre de formation, ce qui, je dois le dire, est incroyable. J’ai discuté avec lui là-bas, car il est toujours disponible, cela facilite beaucoup l’inclusion. Il m’a parlé de sa philosophie de jeu, de l’idée du jeu, et il m’a dit que j’allais apprendre beaucoup ici. Nous sommes une très jeune équipe et nous allons tous grandir ensemble. »