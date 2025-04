Les premières indiscrétions autour de la composition du PSG à Saint Etienne

Demain soir (19 heures, DAZN), le PSG se déplace à Saint Etienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée.

Après la trêve internationale, le PSG se déplace sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard pour défier l’AS Saint Etienne pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Les Parisiens restent sur un succès 3-1 contre l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, et auront à coeur de s’imposer sur les terres stéphanoises. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer d’Arnau Tenas (blessé), de Lee Kang In (blessé), d’Achraf Hakimi (repos) et de Senny Mayulu (suspendu). Le technicien espagnol devrait effectuer un turnover général, en prévision des rencontres décisives à venir.

Gonçalo Ramos relancé ?

Selon Le Parisien, Gianluigi Donnarumma devrait tenir sa place dans les buts parisiens. En charnière centrale, Luis Enrique devrait faire souffler Pacho et Marquinhos et titulariser la doublette Lucas Beraldo – Lucas Hernandez. Nuno Mendes occuperait son rôle habituel dans le couloir gauche, tandis que Warren Zaïre-Emery devrait suppléer Achraf Hakimi dans le couloir droit. Toujours selon le quotidien francilien, Désiré Doué devrait être associé à Joao Neves au milieu de terrain, ce dernier ayant été exempté du deuxième match du Portugal contre le Danemark dimanche dernier. Fabian Ruiz pourrait venir compléter ce trio. En attaque, Luis Enrique pourrait choisir de relancer Gonçalo Ramos à la place d’Ousmane Dembélé, qui a été très sollicité avec l’équipe de France pendant la trêve. Les ailes devraient être occupées par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.