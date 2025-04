Ligue 1 – Le point médical du PSG avant l’ASSE

Demain soir (19h00, DAZN), le PSG affronte Saint-Etienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne joueront pas Achraf Hakimi, Arnau Tenas et Lee Kang-In

Le PSG se déplace – au stade Geoffroy Guichard – pour affronter l’AS Saint-Etienne, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de 3 éléments : Arnau Tenas, Lee Kang-In et Achraf Hakimi.

Rien d’inquiétant

2 joueurs sur les 3 concernés font partie du point médical du PSG dévoilé à la veille de la rencontre contre les Stéphanois. Le Sud-Coréen, victime d’une entorse à la cheville gauche avec sa sélection, restera en soin lors des prochains jours. Quant au gardien espagnol, il poursuit son protocole de récupération suite à une douleur à l’épaule gauche. Non mentionné dans le point médical, mais en accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est resté au repos aujourd’hui et effectuera son retour à l’entraînement dimanche.

Le point médical du PSG

Arnau Tenas poursuit son protocole de récupération suite à une douleur à l’épaule gauche.