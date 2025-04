Ligue 1 : Le PSG champion dès demain face à l’ASSE ?

Le PSG entre dans un moment décisif de sa saison. Entre le championnat, la Ligue des Champions, et la Coupe de France, les hommes de Luis Enrique peuvent faire carton plein.

Lors de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a encore frappé un grand coup dans la course au titre. Les Parisiens s’étaient imposés 3-1 face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Un succès qui leur a permis de creuser un écart conséquent avec leur dauphin phocéen, et de se rapprocher un peu plus d’un 13e sacre en championnat. Avec désormais 19 points d’avance sur Marseille, le PSG a pratiquement éteint tout suspense dans la lutte pour le titre. Mais pour officialiser tout cela, trois résultats sont obligatoires.

Le sacre dès demain ?

Le PSG pourrait être sacré champion de France plus tôt que prévu. Le club parisien affrontera l’AS Saint-Étienne lors de la 27e journée de Ligue 1. Le titre pourrait déjà être assuré en fonction d’une seule et unique condition : en cas de défaite de l’OM à Reims et d’un nul de Monaco face à Nice, Paris pourrait sceller son sacre avec une victoire contre l’ASSE. Une consécration qui marquerait une domination sans partage du club parisien sur le championnat, et ce, encore plus tôt que la saison dernière, où le titre avait été validé à la 31e journée.