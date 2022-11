Vainqueur de son premier match contre le Ghana (3-2), le Portugal joue ce soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) contre l’Uruguay. En cas de victoire contre les Uruguayens, les Portugais s’offriraient une qualification en huitièmes de finale. Pour ce match aucun joueur du PSG ne devrait être titulaire.

Le Portugal peut se qualifier ce lundi soir en s’offrant l’Uruguay. Vainqueur dans la douleur contre le Ghana (3-2), la Seleçao das Quinas devrait aligner une équipe proche de celle qui s’est défaite des Ghanéens. Dans les buts, c’est Diogo Costa qui devrait enchaîner malgré sa frayeur de fin de match. Seul changement en défense centrale, Pepe qui remplace Danilo Pereira. Le joueur du PSG s’est blessé à l’entraînement et souffre d’une fracture de trois arcs costaux à droite. Il est d’ores et déjà forfait pour les deux derniers matches de la phase de poules. De retour à l’entraînement collectif hier, Nuno Mendes devrait être trop court pour débuter, Raphaël Guerreiro enchaînerait alors au poste de latéral gauche. Egalement blessé, Otavio devrait être remplacé par William Carvalho. Il accompagnerait Bernardo Silva et Ruben Neves. En attaque, Bruno Ferandes et Joao Felix devraient accompagner Cristiano Ronaldo. Comme lors du premier match, Vitinha devrait commencer sur le banc.

Le XI probable du Portugal

Diogo Costa – Cancelo, R. Dias, Pepe, Guerreiro – R. Neves, Bernardo, William – J. Félix, C. Ronaldo, B. Fernandes