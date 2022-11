L’offre du PSG pour le Parc des Princes dévoilée

Le PSG loin du Parc des Princes ? C’est une hypothèse évoquée depuis plusieurs jours suite à l’interview de Nasser Al-Khelaïfi. Ce jour, L’Équipe nous révèle l’offre que le club parisien a formulé à la mairie de pari pour devenir propriétaire de son stade mythique.

On le sait, c’est de notoriété publique : le PSG souhaite se doter d’un stade plus grand et plus moderne dans les années à venir. Problème, l’agrandissement du Parc des Princes, sur lequel planche la direction rouge et bleu depuis de nombreuses saisons, patine assez largement. Et pour cause, aucun accord entre l’entité parisienne et la ville de Paris n’a, pour l’heure, été trouvé. Comme révélé par plusieurs médias, le club de la capitale aimerait, dans l’idéal, devenir propriétaire du Parc des Princes. Une offre en ce sens a même été formulée. Une proposition jugée bien trop basse par les propres mots de l’adjoint au sport de la Mairie de Paris, Pierre Ramadan : « Je peux vous dire que la proposition que le club nous a transmis n’était pas à la hauteur. Elle n’ouvrait à aucune discussion tellement on était loin de quelque chose de réalisable », a-t-il déclaré auprès du Parisien.

Un chèque de 40 millions d’euros pour racheter le Parc des Princes ?

Et cette offre en question jugée bien trop en-deçà des attentes, le journal L’Équipe vient nous en annoncer la couleur ce jour. Ainsi, selon cette source, le PSG aurait proposé seulement 40 millions d’euros pour acheter le Parc des Princes. Si la ville estimerait le stade de la porte de Saint-Cloud a environ 350 millions d’euros, l’estimation « réelle » pourrait, elle, avoisiner les 200 millions d’euros. Un montant plus « proche » des espérances de la direction du PSG. On est toutefois bien loin de l’offre initiale francilienne. Mais, toujours selon le quotidien sportif, l’attitude du PSG peut s’expliquer par les investissements déjà consentis, à savoir 85 millions d’euros avant l’Euro 2016, et futurs, à savoir 500 millions d’euros afin d’agrandir le Parc des Princes à près de 60 000 places, par QSI. Les pourparlers devraient se poursuivre, même si la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas vraiment été du meilleur effet auprès d’Anne Hidalgo, la maire de Paris.