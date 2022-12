Les premiers mois de Draxler à Benfica critiqués

Le PSG va (enfin) reprendre la compétition ce mercredi en affrontant le Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes (21h00).

Les Parisiens pourraient même compter sur ses mondialistes, comme Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Neymar Jr, tous déjà de retour à l’entraînement depuis cette semaine. Hors du quotidien du côté de Saint-Germain en Laye, de nombreux joueurs Rouge & Bleu ont aussi été prêtés aux quatre coins de l’Europe. Si certains se sont bien intégrés dans leur nouvelle équipe, c’est plus difficile pour d’autres comme Julian Draxler.

« Chaque match de Draxler coûte un demi-million d’euros »

Lors des dernières heures du mercato 2022, le Benfica Lisbonne avait déboursé près de 2,5 millions d’euros pour se faire prêter Julian Draxler, en plus de prendre en charge une partie de son salaire à hauteur de 2 millions d’euros net. Depuis son arrivée, l’international allemand n’a disputé que douze matches toutes compétitions confondues et n’a pas réussi à se faire une place, entre blessures et forte concurrence. Comme le révèle le média O Jogo, le coach lisboète – Roger Schmidt – place pas mal d’espoirs en son joueur pour cette année 2023. En parallèle, le quotidien portugais tacle le bilan du milieu de terrain en expliquant que « chaque match de Draxler coûte un demi-million d’euros ». En espérant pour lui, et le PSG, qu’il arrive à trouver sa place…