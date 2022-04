Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, va bientôt fêter sa première année à la tête de l’Association européenne des clubs, l’ECA. Avec cette fonction, il est en étroite relation avec l’UEFA et les présidents des autres clubs européens. Le dirigeant qatari a donné une interview à The Athletic dans laquelle il évoque les solutions pour rendre plus attractive la Ligue des Champions.

« La finale de la Ligue des Champions devrait être beaucoup plus importante. Je ne comprends pas comment le Super Bowl peut sembler plus grand que la finale de la Ligue des champions, lance le président du PSG. Le Super Bowl, et les Américains en général, ont une mentalité, de la créativité et du divertissement. J’ai proposé d’organiser une cérémonie d’ouverture avant la Ligue des champions, avec un duel dans lequel le vainqueur de la Ligue des champions affrontera un autre grand club. Peut-être que ce n’est pas une bonne idée, mais brisons le statu quo. Chaque match doit être divertissant. Ma suggestion est de créer un département de divertissement créatif dans le cadre d’un partenariat entre l’UEFA et l’ECA. Nous devons voir comment nous pouvons rendre la phase de groupes de la Ligue des champions plus excitante. Le décalage horaire entre les États-Unis et l’Asie est également un point. Comment pouvons-nous répondre à cela ? Nous pouvons penser à toutes sortes de choses, comme de nouveaux lieux de jeu.«

Nasser al-Khelaïfi qui aussi expliqué que le football devait examiner d’autres modèles de contrôle, notamment sur les dettes en prenant l’exemple du FC Barcelone. « Nous devrions également examiner d’autres modèles de contrôle, notamment sur la dette. Un grand club espagnol est venu me voir et m’a dit : « Nasser, Barcelone a une dette de 1,5 milliard d’euros, maintenant ils prennent un autre prêt […]maintenant ils peuvent faire des choses sur leur stade pour un autre milliard”. C’est la clé, pour empêcher les clubs de faire faillite et avoir un contrôle des coûts.«