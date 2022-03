Le PSG retrouve la Ligue 1 dans quelques jours et voudra assurer de remporter un dixième titre de champion de France de son histoire. Le gain du championnat serait un événement marquant dans l’histoire du club de la capitale malgré la douloureuse élimination en Ligue des Champions. Dans cette fin de saison, les yeux seront aussi rivés sur Nasser Al Khelaifi et ses prochaines décisions pour que le Paris Saint-Germain se relève de cette désillusion.

Interrogé par BBC Sport, le président du PSG est longuement revenu sur la Super League mais aussi sur les investissements effectués par QSI depuis son arrivée dans le club Rouge & Bleu et en L1.

Extraits choisis.

La Super League

Je veux jouer ces matchs – les grands matchs. Je sais ce que le public veut. Mais nous ne pouvons pas dire ‘vous êtes un petit club, vous sortez’. Cela doit être un système ouvert, où il y a du respect pour tout le monde.

J’aurais pu prendre le chèque de 400 millions d’euros [de l’ESL ndlr]. Ils m’ont invité. Puis quand j’ai dit non, ils m’ont dit qu’ils ne m’avaient pas invité – cela les résume bien.

Si j’avais juste pensé à moi-même, j’aurais pu le faire. Surtout pendant le Covid. Mais qu’en est-il de l’écosystème, des valeurs des supporters que vous représentez ? »

L’investissement au PSG :

Imaginez s’il n’y avait pas eu d’investissement au cours des dernières années. Le football se serait effondré, je vous le promets. Nous sommes un fonds d’investissement. Nous avons acheté le club pour 70 millions d’euros. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards. C’est la marque que nous avons construite en tant que véritable investissement – au sein des équipes masculines et féminines. Les gens critiquent parce qu’il s’agit d’une richesse souveraine ! Qu’en est-il des autres formes de propriété – la prise de contrôle du sport par capital-investissement est-elle une question de bien social ? Qu’en est-il des clubs mis à profit par des particuliers – est-ce bon ? Barcelone est un club appartenant à des fans avec une dette de 1,5 milliard d’euros – est-ce que ça marche ? Notre investissement dans le PSG n’aide pas non plus un seul club. Imaginez que le PSG ne soit pas en Ligue 1. Où la ligue trouverait-elle un fond d’investissement pour investir 1,5 milliard d’euros, qui va aux petits clubs pour investir ?Quand vous regardez le tableau complet de ce que nous faisons, cela a élevé le niveau !

Le nouveau FPF, avantageux pour le PSG ?

Pensez-vous, même si je suis président de la CEA, qu’un club puisse faire quelque chose que les 246 autres clubs et toutes les autres parties prenantes ne veulent pas ? C’est de la folie – mais les gens aiment penser que j’ai un plan machiavélique qui correspond à un scénario !

En tant que président du club, si vous me dites qu’il y a un plafond salarial, je serais le premier à signer. »