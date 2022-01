Galli : « Franchement, Ndombele ce n’est pas une bonne idée »

Le mercato hivernal ferme ses portes dans neuf jours. Pour l’instant, le PSG a été plus prolifique dans le sens des départs plutôt que des arrivées. Depuis deux jours, un nom revient avec insistance, celui de Tanguy Ndombele. Les Rouge & Bleu et Tottenham discuterait d’un prêt de six mois de l’ancien lyonnais. Mais pour Carine Galli, c’est une fausse bonne idée.

« On passe son temps à faire des paris au milieu de terrain au PSG. Bon, Wijnaldum n’était pas un pari mais pour l’instant il n’y arrive pas. Et là, vous voulez faire venir un joueur qui est en échec en échec en Premier League, qui revient en France. En fait un nouveau pari. Tu as des bons joueurs qui arrivent et qui deviennent entre guillemets mauvais au PSG, tance la journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir. […]Et tu as des joueurs en échec ailleurs et tu veux les relancer à Paris. Franchement, non ce n’est pas une bonne idée. On va encore empiler un milieu de terrain. […]D’autant plus que tu en as un sous contrat et qui est bon à la base. Bah tu te débrouilles pour qu’il redevienne bon parce que Wijnaldum n’est pas devenu un peintre en six mois.«