Le PSG a terminé son mercato estival avec quelques regrets. En effet, le club de la capitale n’a pas réussi à recruter un défenseur central, l’une des priorités de ce mercato. Et dans ce sens, les dirigeants parisiens ont pisté pendant trois mois Milan Skriniar. Mais les discussions avec l’Inter ont été compliquées en raison des exigences de l’Inter. C’est l’un des dossiers qui a froissé les relations entre Luis Campos et Antero Henrique.

Galtier et Campos pas satisfait du mercato

Ce vendredi matin, l’Equipe a évoqué la relation entre les deux Portugais. « C’est une cohabitation qui devait permettre au PSG d’être plus efficace. Luis Campos et Christophe Galtier devaient dicter la politique sportive du club, sous la supervision de Nasser al-Khelaïfi. Antero Henrique devait appliquer ces décisions. Mais très vite, au cœur de l’été, des tensions sont apparues« , explique Loïc Tanzi. Le quotidien sportif indique que Christophe Galtier et Luis Campos ne sont pas satisfaits du mercato et de la manière dont il a été mené. Et les reproches visent Antero Henrique.

Henrique n’aurait pas tenu ses engagements

L’Equipe indique que le conseiller sportif du PSG reprocherait à Antero Henrique de ne pas avoir tenu ses engagements sur les ventes. « Plusieurs sources proches du club assurent qu’Antero Henrique avait édicté une règle simple au début du marché : « on vend d’abord des joueurs pour ensuite procéder aux achats grâce à l’argent généré ». Règle motivée par la nécessité de respecter le fair-play financier. Avec un objectif clair : 150 M€ de ventes cumulées.«

Demande de visa pour le Japon pour Skriniar

L’Equipe indique que les dirigeants du PSG espéraient avoir des recrues rapidement, preuve en est la demande de visa pour le Japon pour Milan Skriniar. Au niveau des départs, Luis Campos ne comprend pas comment le club a pu laisser partir autant de joueurs en continuant à prendre en charge 50 % du salaire. Campos qui « s’interroge aussi sur l’identité des clubs à en bénéficier. Plus particulièrement ceux de Julian Draxler (Benfica) et Leandro Parades (Juventus), qui rejoignent des clubs adversaires du PSG en C1. »