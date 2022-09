Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 septembre 2022. La dernière journée du mercato agitée des Rouge & Bleu. l’échec du dossier Milan Skriniar et ses conséquences, quelle gestion pour les gardiens avec le non-départ de Keylor Navas, Luis Campos pas totalement satisfait du mercato, la dernière journée discrète à la Factory et comment le PSG a vidé son loft.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur cette dernière journée mouvementée du PSG dans ce mercato estival 2022. Et le premier dossier compliqué à gérer se nomme Milan Skriniar. Cible de Luis Campos depuis de nombreux mois, « le défenseur de l’Inter Milan apparaît comme la pièce manquante de son animation défensive. » Ainsi, Nasser al-Khelaïfi a pris le dossier en main, mais « Beppe Marotta et Piero Ausilio, les deux directeurs techniques du club lombard, campent sur leurs positions et repoussent l’offre parisienne. » En effet, il est hors de question pour les deux dirigeants du club milanais d’entendre parler d’un départ du Slovaque. Ainsi, le patron du PSG échange directement avec son homologue de l’Inter, Steven Zhang. Dans un premier temps, le président parisien avait fait comprendre qu’il n’augmenterait pas son offre et patienterait jusqu’au 1er janvier pour ne pas verser la moindre indemnité de transfert pour un joueur qui arrive en fin de contrat en juin 2023. « Un affront pour Zhang. Le Chinois veut désormais 80 M€ », rapporte L’E. Et aux alentours de 18h, « les dirigeants parisiens actent, trois mois après avoir ouvert le dossier, la fin de la piste Skriniar. » Trois offres, dont une dernière de 50 M€ plus 10M€ de bonus, n’auront pas convaincu l’Inter de lâcher son défenseur central.

« Chez le duo Campos-Galtier, l’heure est à l’amertume. » Si des solutions alternatives comme Mohamed Simakan (RB Leipzig) ou encore le profil d’un autre jeune, dont le nom n’a pas filtré, ont été ciblées, le conseiller football du PSG espérait jusqu’à la fin pour Milan Skriniar, en vain. « En attendant janvier ? Pas suffisant pour calmer le courroux de Campos, excédé de ne pas voir son objectif se réaliser. » En effet, Luis Campos est déçu qu’une de ses pistes prioritaires ne soit pas conclu à l’image du dossier Robert Lewandoswski (qui a finalement rejoint le FC Barcelone). Le dirigeant portugais devra aussi gérer une nouvelle cohabitation entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma, même si ce dernier a été nommé gardien numéro 1. Cependant, le non-départ du Costaricien à Naples « n’est pas pour déplaire à certains en interne, spectateurs attentifs de la fébrilité de l’Italien en ce début de saison… »

Assez éloigné du dossier Milan Skriniar, Antero Henrique avait une tâche beaucoup plus lourde à gérer en cette fin de mercato : alléger l’effectif de ses nombreux joueurs jugés indésirables. « Et le Portugais n’est pas loin du Grand Chelem » avec les départs de Layvin Kurzawa (prêt avec option d’achat à Fulham), Abdou Diallo (prêt avec option d’achat au RB Leipzig) et d’Idrissa Gueye (transféré à Everton) rendus public coup sur coup. Plus tard dans la soirée, le prêt sec de Julian Draxler au SL Benfica a été officialisé. À ce jour, seul le dossier Mauro Icardi est encore à régler avec notamment une piste en Turquie, à Galatasaray, où le marché fermera ses portes le 8 septembre prochain. « Si les options d’achat sont levées sur la vingtaine de départs actée, ce sont plus de 180 M€ qui tomberont dans les caisses parisiennes. »

Le quotidien sportif revient également sur la gestion des gardiens pour cette saison 2022-2023. Avec le non-départ à Naples de Keylor Navas, Christophe Galtier devra gérer une situation complexe, même si une hiérarchie claire a été établie avec Gigio Donnarumma comme portier titulaire. Même si le PSG pourra compter sur une doublure de haut niveau, en interne l’inquiétude est de mise après une première saison qui n’aura pas aidé les deux portiers à être au meilleur de leur forme en raison de la concurrence. Pas convaincu par son nouveau statut, le Costaricien était ouvert à l’idée d’un départ cet été, mais « ni Naples, ni Navas, ni Paris n’étaient disposés à des concessions financières qui auraient été démesurées à leurs yeux. » Jusqu’au dernier jour, des discussions ont eu lieu avec Naples afin de trouver une solution pour un départ du gardien de 35 ans, mais en vain. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu qui étaient dans l’optique de former un duo Donnarumma-Rico. Le portier espagnol était plutôt séduit à l’idée d’évoluer en tant que gardien remplaçant et « va désormais devoir avaler la pilule d’être le numéro 3. » De plus, le club parisien devra gérer les états d’âme de Keylor Navas, mais à la différence de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a directement mis en place une hiérarchie claire au poste de gardien de but. Désormais reste à savoir si l’ombre du Costaricien sur le banc ne perturbera pas le champion d’Europe 2020, qui ne fait pas tout le temps preuve d’une grande sérénité dans ses cages.

De son côté, Le Parisien revient sur l’échec dans le dossier Milan Skriniar. Même si le club de la capitale a plutôt bien rempli ses objectifs aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, la non-venue du défenseur de 27 ans pourrait avoir des conséquences. Pourtant, tout était prêt pour accueillir le Slovaque : « l’accord du joueur, une place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier, l’intérêt de l’Inter où il est en fin de contrat en juin prochain et donc libre de s’engager où il veut dès le 1er janvier prochain » Mais finalement, les deux clubs n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente sur le plan financier. Malgré la demande de 80M€ des Nerazzurri, le PSG a « seulement » fait une proposition à hauteur de 65M€ bonus compris, selon LP. Dans la journée de jeudi, « Paris aurait même affrété un jet privé sur le tarmac lombard. » En effet, pour le board parisien, c’était Milan Skriniar ou rien pour renforcer le secteur défensif. Malgré trois mois de pourparlers entre les deux clubs, le PSG a fait face à l’intransigeance de l’Inter dans ce dossier.

Et face à cet échec, le duo Christophe Galtier-Luis Campos pourrait réfléchir à un changement de système de jeu. En effet, le 3-4-3 actuel repose sur Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe avec comme doublures Nordi Mukiele et Danilo Pereira. Cependant, l’international français a été recruté pour suppléer Achraf Hakimi tandis que le Portugais dépanne seulement à ce poste. « Dans ces conditions, les deux patrons du sportif savent qu’il sera quasi impossible de tenir la saison à trois derrière avec aussi peu de ressources humaines. » Toujours selon Le Parisien, ce mercato laisse un goût amer aux dirigeants. Même si de nombreuses cases ont été cochées, certains premiers choix ne sont pas venus (Robert Lewandowski, Bernardo Silva). De plus, l’idée principale était de vendre des joueurs avant d’acheter et « pas de se délester en se servant des prêts avec option d’achat, un montage qui ne fait que reporter les problèmes. »

Toujours selon LP, le rôle d’Antero Henrique aura troublé certains dans ce mercato à l’image de ses négociations dans le dossier Marcus Rashford (Manchester United). La fluidité n’a pas été au rendez-vous avec Luis Campos. À cela s’ajoute l’implication de l’agent Jorge Mendes dans l’arrivée de trois joueurs : Vitinha et Renato Sanches, qu’il représente, mais aussi Carlos Soler dont il est proche. Reste désormais à savoir si Nasser al-Khelaïfi va maintenir ou non l’ancien directeur sportif parisien, qui devait faire qu’une pige estivale.

Le quotidien francilien revient sur la dernière journée assez calme devant la Factory. En effet, aucun supporter et seulement trois médias étaient présents devant le siège social du club. Un faible engouement qui s’explique par les dernières mesures prises par le PSG, qui a choisi d’être plus discret lors de l’arrivée des joueurs. « En interne, on a très souvent regretté que des vidéos circulent avant l’accord définitif, gâchant quelque peu l’effet de surprise. » Ainsi, l’arrivée de la dernière recrue, Carlos Soler, s’est faite dans la plus grande des discrétions. « Le milieu de terrain de 25 ans s’est rendu discrètement dans les bureaux accompagné de sa famille et ses agents. » De leur côté, Luis Campos, Antero Henrique et Luca Cattani sont également restés discrets en ce dernier jour de mercato.

Enfin, Le Parisien revient sur les départs des joueurs présents dans le second groupe d’entraînement instauré par les dirigeants. Ces joueurs-là étaient invités à se trouver une porte de sortie avant la fin du marché et la mission a été réussie. « Tous départs confondues, Paris a vendu ou prêté près de 25 joueurs. » Face à un effectif qui possédait de nombreux joueurs sous contrat, l’objectif de Christophe Galtier et Luis Campos était de réduire considérablement le groupe. Ainsi, plusieurs joueurs étaient placés dans un « loft » : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Rafinha, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. Et ce jeudi soir, ils sont tous partis ou presque. Seuls Rafinha et Mauro Icardi sont encore présents mais ils pourraient trouver une porte de sortie dans des championnats où le mercato est encore ouvert (Turquie, Portugal, Qatar). Possédant pour la plupart des salaires conséquents, les joueurs concernés ont vite compris le message envoyé par la direction. « L’idée était aussi de briser et de reconstruire un vestiaire, en ôtant des membres influents comme Leandro Paredes, pour repartir sur une nouvelle dynamique », rapporte LP. La tâche d’Antero Henrique n’a pas toujours été simple. En effet, il a parfois fait face à certains joueurs qui étaient accrochés à leur contrat et leur salaire à l’image d’Ander Herrera (Athletic Bilbao) ou Leandro Paredes (Juventus Turin). Les deux joueurs ont réussi à trouver une porte de sortie en prêt, tout en conservant une part de leurs émoluments parisiens. Cependant, seuls Thilo Kehrer et Idrissa Gueye ont été vendus tandis que les autres ont été prêtés avec option d’achat.