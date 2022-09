Lors de ce mercato estival 2022, le PSG a enregistré six nouvelles recrues : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Si le club de la capitale a réussi à se renforcer au poste de milieu de terrrain, l’incertitude demeure surtout dans le secteur défensif. En effet, avec le système à trois axiaux mis en place par Christophe Galtier, les solutions vont se faire rares à ce poste. En effet, seuls Danilo Pereira, Nordi Mukiele et El Chadaille Bitshiabu font office de doublures pour suppléer Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Pendant toute la durée du mercato, le board parisien a jeté son dévolu sur Milan Skriniar afin de renforcer l’arrière-garde du PSG. Cependant, les Rouge & Bleu sont tombés face à un club de l’Inter dur en affaire.

Le PSG souhaiterait recruter un défenseur gratuitement

En effet, malgré des dernières offres parisiennes lors de l’ultime journée du mercato, les dirigeants des Nerazzurri ne voulaient pas perdre leur international slovaque à quelques heures de la fermeture du marché. Et comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le PSG a tenté le coup jusqu’au bout pour recruter Milan Skriniar avec une offre à hauteur de 70M€. Une dernière proposition qui n’aura pas fait flancher le club italien. Mais, les Rouge & Bleu pourraient revenir à la charge lors en janvier 2023. Encore sous contrat jusqu’en juin prochain, le Slovaque de 27 ans pourrait s’engager dans le club de son choix à partir de janvier, à condition qu’il ne prolonge pas son bail avec l’Inter. Enfin, toujours selon la Gazzetta, le PSG pourrait être tenté de recruter un défenseur libre de tout contrat pour dépanner à ce poste, sans donner plus de détails sur ce sujet.