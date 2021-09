Les résultats des adversaires du PSG en Ligue des Champions

Le PSG continue son sans faute en Ligue 1 avec un huitième succès en autant de rencontres contre Montpellier ce samedi (2-1), mais est déjà tourné vers la Ligue des Champions. Dans un peu plus de 48 heures, le Paris Saint-Germain va affronter Manchester City au Parc des Princes pour ce qui sera le choc de ce groupe A (21h00 sur Canal Plus). Après leur match nul concédé sur la pelouse du Club Bruges (1-1), les hommes de Mauricio Pochettino doivent réaliser un résultat face aux Cityzens pour ne pas se retrouver en difficulté.

L’équipe de Pep Guardiola a aussi parfaitement préparé sa confrontation contre le PSG avec une belle victoire face au Chelsea de Thomas Tuchel (1-0), pour ce qui était le remake de la dernière finale de la C1. Les « Sky Blues » ont réussi à mettre en place un pressing impressionnant et n’ont laissé aucune chance à leur adversaire.

Dans la même journée, le RB Leipzig a écrasé le Herta Berlin en Bundesliga (6-0). Après un début de saison compliqué, les joueurs de Jesse Marsch ont réussi à sortir la tête de l’eau grâce entres autres à un excellent Christopher Nkunku, auteur de deux buts, une passe décisive et un pénalty provoqué. Le club allemand remonte à la 10e place avec sept points à son compteur.

Enfin le Club Bruges a été contrarié à domicile par l’avant dernier de la Jupiler League, l’OH Louvain (1-1). Les Brugeois restent provisoirement en tête de leur championnat en attendant le match de l’Union Saint-Gilloise qui, en cas de victoire, pourrait chiper la première place du classement.