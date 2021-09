Le PSG a enchaîné un huitième succès de suite en championnat, ce qui représente le deuxième meilleur démarrage de l’histoire du club de la capitale. Grâce à une victoire méritée face à Montpellier, les hommes de Mauricio Pochettino poursuivent leur cavalier seul en tête de la Ligue 1, à plus de 48 heures de rencontrer Manchester City en Ligue des Champions.

Interrogé sur les ondes de RMC, le consultant Lionel Charbonnier félicite le parcours exceptionnel des Rouge & Bleu… Mais les met en garde.

« Bravo PSG ! 8/8, c’est fantastique et c’est très beau ! Par contre une demi-heure d’un bon PSG, pour moi ce n’est pas suffisant… Pour monter en régime pour la Ligue des Champions, les Parisiens doivent se faire beaucoup plus mal durant les 90 minutes… Il faut que ça dure plus longtemps ! (…) Ils vont faire un grand match contre Manchester City, mais derrière combien de plumes tu vas laisser parce que tu n’as pas mis d’intensité dans les matches de championnat ?! Quand tu dois monter en régime de la sorte, ton organisme prend très dur et à partir de là, où sur un match tu peux faire un truc, la rencontre d’après tu peux avoir la blessure… »