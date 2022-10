Les résultats des adversaires européens du PSG

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après deux victoires et deux nuls, les Rouge & Bleu peuvent se qualifier en huitièmes de finale de la compétition. Comme le PSG, ses adversaires européens ont joué ce week-end. Et les résultats sont positifs pour eux.

Maccabi Haïfa

Prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Maccabi Haïfa se déplaçait sur la pelouse de l’Hapoël Ironi Kiryat Shmona dans le cadre de la neuvième journée du championnat israélien. Dans un match disputé et riche en but, le Maccabi s’est imposé en fin de match grâce à un but du joueur formé au PSG, Dylan Batubinsika (2-3, 81e). Après avoir mené deux fois au score, et s’être vu rejoindre deux fois, le Maccabi Haïfa a remporté son septième match de la saison en championnat pour prendre provisoirement la tête du classement.

Juventus Turin

Mal en point depuis le début de la saison, huitième de Serie A avec quatre victoires, quatre nuls et deux défaites en 10 journées, les coéquipiers d’Angel Di Maria affrontaient Empoli, douzième. Très entreprenante en première mi-temps, la Vieille Dame a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Moise Kean (1-0, 8e). Cette réalisation de l’ancien parisien sera la seule de la première mi-temps, les joueurs de la Juventus ont manqué de justesse devant le but. En seconde période, McKennie va rapidement donner de l’avance à la Juve (2-0, 56e) avant qu’Adrien Rabiot ne corse l’addition avec un doublé tardif (4-0,82e, 94e). Avec ce gros succès, la Juventus se rapproche du top 6.

Benfica

Vendredi soir, Benfica affrontait Porto dans le cadre du Classico du football portugais. Les coéquipiers de Julian Draxler se déplaçaient à l’Estadio do Dragao. Dans un match âpre et engagé, les deux équipes ont mis du temps à se départager. Malgré l’expulsion rapide d’Eustaquio (26e), Benfica n’a pas réussi à faire la différence, malgré deux poteaux sur la même action (36e). Il faudra attendre la 72e minute pour voir Benfica ouvrir le score par l’intermédiaire de Rafa Silva (0-1). Un but qui offre la victoire au Benfiquiste. Un succès qui permet au club de Lisbonne de conserver sa belle avance en tête du championnat, six points d’avance sur Braga. Il reste également invaincu. Entré en jeu à la mi-temps, Julian Draxler est sorti à la 63e minute en raison d’une douleur derrière la cuisse gauche.