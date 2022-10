Mavuba : « Fabian Ruiz a fait son meilleur match avec le PSG »

Vendredi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse d’Ajaccio (0-3) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Titulaire dans le milieu à trois, Fabian Ruiz a réalisé une nouvelle très belle performance. Rio Mavuba a salué la prestation de l’Espagnol.

« Il libère aussi Verratti«

« Lors des premiers matches, il a été assez timide mais là, il a fait son meilleur match avec le PSG. Après, il faut réguler avec l’adversité. Mais en tout cas, il a été performant, il libère aussi Verratti qui peut se projeter un peu plus et ça c’est important pour le PSG, souligne Mavuba pour Téléfoot. On voit aussi que les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, que ce soit Liverpool ou le Real, ils jouent à quatre derrière. Là, le PSG joue à quatre. Est-ce que c’est lié aux absences de Kimpembe et Ramos ? On verra par la suite. Mais d’après le coach, ce sont ses choix. On va voir s’il va le conserver. On s’aperçoit aussi que lorsqu’il n’y a pas un membre de la MNM sur le terrain, eh bien les deux qui sont-là s’entendent bien. Ça l’avait été avec Mbappé et Neymar, ça l’a été avec Mbappé et Messi ou Messi et Neymar. À Galtier de trouver les solutions. »