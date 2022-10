Ronaldo : « Mbappé, celui qui est le plus proche de moi »

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est comparé à la légende du football brésilien, Ronaldo. Leur façon de jouer, de se démarquer et leur vitesse sont souvent comparées. Le principal intéressé a toujours été très élogieux envers l’attaquant du PSG (23 ans). Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Ronaldo a évoqué ces comparaisons avec l’international français.

« C’est un très bon finisseur«

« Kylian Mbappé ? Oui, c’est celui qui est le plus proche de moi. C’est un très bon finisseur. Il élimine bien les gardiens, ce qui aujourd’hui est beaucoup moins fréquent qu’avant« , souligne l’ancien international brésilien dans cet entretien au quotidien sportif transalpin. L’attaquant du PSG n’a pas fini de marquer et de martyrisé les gardiens de buts. Depuis le début de la saison, il a déjà marqué 14 buts et délivré 2 passes décisives en 15 matches. Il se rapproche du record d’Edinson Cavani. Il est en effet à 16 buts de devenir l’unique meilleur buteur de l’histoire du PSG.