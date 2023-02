Pitau : « On va jouer notre chance face au PSG »

Le PSG se rend sur le terrain de Montpellier ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en marge de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Parisiens doivent absolument remporter.

On y est, ce jour, le PSG entre dans son mois de février de tous les dangers. À l’issue de celui-ci, et après des matches contre Marseille, Monaco, le Bayern et le LOSC, on sera bien plus fixé sur les velléités rouge et bleu durant cet exercice. Un mois de février qui débute donc ce jour avec un déplacement sur la pelouse du MHSC. Une opposition, face au 14e de Ligue 1, où le PSG est, bien évidemment, donné comme favori. Et après deux revers de rang en Ligue 1 durant le mois précédent, une réponse est attendue.

Ne pas partir la fleur au fusil

Avant le coup d’envoi de cette partie, Romain Pitau, coach héraultais, s’est présenté en conférence de presse. Celui-ci, conscient que le PSG ne traverse pas sa meilleure période, préfère toutefois se concentrer sur ses troupes : « Au final, ce n’est pas vraiment mon problème que le PSG aille bien ou pas. On sait que c’est une grande équipe avec des joueurs de classe internationale en face. Donc moi je me focalise sur mon équipe, sur ce qu’on va mettre en place sur ce match pour ne pas avoir de regrets à la fin du match. Tout simplement. Le Stade de Reims ? Ils ont réalisé une très grosse performance. Mais après c’est comme ça, ce match peut être totalement différent de ce qu’on a vu samedi. On ne va donc pas particulièrement modéliser ce qu’a fait Reims. (…) À partir du moment où on joue un match de foot et qu’on rentre sur le terrain, c’est pour être le meilleur possible et d’essayer de le gagner, bien sûr. (…) On ne va pas forcément partir la fleur au fusil face au PSG, mais on va jouer notre chance.«