Les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le match entre l’Olympique Lyonnais et le PSG clôturera la 20e journée de Ligue 1. Leader incontestable du championnat, le club de la capitale compte 22 points d’avance sur les Gones (13e de L1, 24 pts). Avec aucune victoire lors du mois de décembre, les Lyonnais ne pourront pas compter sur un stade plein (5.000 spectateurs autorisés) en raison des nouvelles restrictions sanitaires. Mais les Rouge & Bleu seront également privés de leurs fervents supporters dans le parcage visiteur.

En effet, les supporters du PSG ne sont pas autorisés à se rendre au Groupama Stadium, comme le stipule un arrêté du Ministère de l’Intérieur paru samedi au Journal Officiel. « Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région Ile-de-France, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d’autre part. »

L’arrêté précise notamment que les déplacements des supporters parisiens sont « fréquemment source de troubles à l’ordre public », comme des rixes, des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétards, de fumigènes ou de bombes agricoles, causes de blessures ou de départs d’incendie, comme le relaye RMC Sport sur son site internet. L’attitude des supporters lyonnais est également remis en cause dans cet arrêté du Ministère de l’Intérieur et cette affiche entre les deux formations pourrait « être marquée par une forte volonté de revanche de la part des supporters des deux équipes », rajoute le communiqué. Ce dernier point fait notamment référence aux incidents en Coupe de France entre le Paris FC et l’OL, où certains « supporters du PSG » auraient été impliqués.

Pour rappel cette saison, les supporters du PSG avaient déjà été interdits de déplacements à Marseille et Lens.