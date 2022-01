Depuis plusieurs semaines, de nombreux pays en Europe font face à la recrudescence de la Covid-19 avec son variant Omicron. Sans surprise, le monde du football est touché causant le report de nombreux matches dans les championnats européens. En Ligue 1, trois matches ont déjà été reportés ce week-end (LOSC-Lorient, Montpellier-Troyes et Angers-ASSE). De son côté, le PSG est également touché par la Covid-19. Cette semaine, 4 cas positifs ont été annoncés (Gigio Donnarumma, Layvin Kurzawa, Ángel Di María et Julian Draxler), tandis que Sergio Rico, Danilo Pereira sont à l’isolement depuis le week-end dernier. Positifs il y a peu, Nathan Bitumazala, Juan Bernat et Leo Messi ont retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien Parisien – Eric Rabésandratana – est revenu sur cette période compliquée pour les clubs et les joueurs en prenant exemple sur Leo Messi.

« Pendant sa période de vacances, Messi a été touché par le Covid et donc il n’a pas pu respecter le programme d’entraînement que Sebastiano Pochettino lui avait donné. Donc, il est à court physiquement et on risque de ne pas le voir demain, ce qui est quand même dommageable. On a le meilleur joueur du monde qui est au Paris Saint-Germain. On l’a utilisé mais on n’a pas encore vu son talent, même si on l’a vu par morceaux de temps en temps, et là il y a encore le Covid qui le ralentit. Ce qui m’inquiète surtout par rapport à lui, c’est que fin janvier il y a aussi deux matches internationaux et il risquerait de partir le 27 janvier (Chili-Argentine) et le 1er février (Argentine-Colombie). On sait qu’on a des matches importants après cette période. On a des joueurs qui sont déjà absents pour la CAN (Hakimi, Gueye et Diallo), ça fait beaucoup. C’est difficile pour les clubs de s’organiser mais le PSG est obligé de subir ça. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour les clubs, ça devient difficile (…) Aujourd’hui, il y a encore des tests PCR pour les joueurs qui ont été positifs cette semaine, on va voir ce que ça va donner. Mais c’est très compliqué. »