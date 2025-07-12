Les supporters du PSG mettent l’ambiance à Times Square

Pour sa finale de Coupe du monde des clubs, le PSG pourra compter sur la présence de ses fervents supporters, qui ont déjà commencé à mettre une ambiance folle à New York.

Pour cette finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea dimanche (21h sur TF1 et DAZN), le PSG pourra compter sur ses fervents supporters. Comme lors de la demi-finale face au Real Madrid (4-0), une centaines de fans vont encourager les Rouge & Bleu dans les tribunes du MetLife Stadium. Et ce vendredi soir, les ultras se sont rassemblés sur la célèbre place de Times Square, à New York, pour entonner leur amours pour les Rouge & Bleu avec le fameux chant « Après tant d’années, de galères et de combats. » Pour rappel, plusieurs supporters ont profité de l’offre imbattable de 500€ proposée par le club qui comprenait un vol aller-retour Paris-New York, l’hôtel, les transferts, les billets pour la demi-finale et la finale.

🔥 Chants entonnés à l’unisson, ferveur communicative…



🔴🔵 Les ultras du PSG ont fait le show à Times Square avant la finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea, dimanche. pic.twitter.com/qrc1jfcPKg — RMC Sport (@RMCsport) July 12, 2025