Supporters psg
Image : Compte X @PSG_inside

Les supporters du PSG mettent l’ambiance à Times Square

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 juillet 2025

Pour sa finale de Coupe du monde des clubs, le PSG pourra compter sur la présence de ses fervents supporters, qui ont déjà commencé à mettre une ambiance folle à New York.

Pour cette finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea dimanche (21h sur TF1 et DAZN), le PSG pourra compter sur ses fervents supporters. Comme lors de la demi-finale face au Real Madrid (4-0), une centaines de fans vont encourager les Rouge & Bleu dans les tribunes du MetLife Stadium. Et ce vendredi soir, les ultras se sont rassemblés sur la célèbre place de Times Square, à New York, pour entonner leur amours pour les Rouge & Bleu avec le fameux chant « Après tant d’années, de galères et de combats. » Pour rappel, plusieurs supporters ont profité de l’offre imbattable de 500€ proposée par le club qui comprenait un vol aller-retour Paris-New York, l’hôtel, les transferts, les billets pour la demi-finale et la finale.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 juillet 2025

Articles similaires

Marquinhos

Marquinhos avant PSG / Chelsea : « On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous »

12 juillet 2025
Luis Enrique

Luis Enrique : « On veut encore continuer à écrire l’histoire »

12 juillet 2025
Alireza faghani

CdM des clubs – Un arbitre australien au sifflet de PSG / Chelsea

12 juillet 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : CdM des Clubs, mercato, argent, forme physique…

12 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page