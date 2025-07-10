PSG / Real Madrid – La presse européenne s’incline face à la prestation parisienne

Après sa victoire éclatante face au Real Madrid (4-0) en demi-finale de Coupe du monde des clubs, le PSG est couvert de louanges dans la presse européenne.

Le Real Madrid n’a pas résisté à la foudre PSG. Intenables en cette année 2025, les champions d’Europe ont ajouté un nouveau cador européen à leur tableau de chasse. Dans une prestation de haut vol, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance au Real Madrid avec un large succès sur le score de 4-0. Une victoire éclatante qui laisse sans voix la presse espagnole.

« Luis Enrique a montré à Mbappé qui avait raison », « Une raclée mondiale », « Ousmane DemPelé »

Le journal AS titre « Un coup de massue pour apprendre » et parle de « suicide collectif » en référence aux erreurs individuelles des défenseurs Raul Asensio et Antonio Rüdiger. « Le niveau de l’équipe française était digne d’une phase finale de la Ligue des champions. Celui de Madrid était celui de son premier match de pré-saison. » L’autre quotidien madrilène Marca salue la performance parisienne avec notamment un grand gagnant, Luis Enrique : « Tous les progrès réalisés lors de cette Coupe du monde des clubs ont été anéantis, car le PSG est un adversaire redoutable, solidaire et éblouissant. Le grand gagnant de la saison : Luis Enrique (…) Ousmane Dembélé est la démonstration de la capacité d’un entraîneur à transformer un joueur. Il a toujours semblé anarchique et paresseux. Maintenant, c’est une bête indomptable, avec et sans ballon. Et si la star se comporte ainsi, comment se comporteront les autres ? Un orchestre parfaitement accordé », clame Marca.

L’ancien Parisien, Kylian Mbappé, est notamment au coeur des critiques du côté de l’Espagne. « Il est arrivé entouré d’une curiosité malsaine, de débats et de doutes sur son physique. Et il a quitté le terrain sans rien clarifier. Quelques éclats de désespoir sporadiques. Et rien de plus. Il a atterri aux États-Unis avec l’espoir d’entrer dans les discussions pour le Ballon d’Or. Mais plus personne n’en parle. Ce n’était pas son grand soir… et il n’en était pas près », écrit AS.

Du côté de la presse catalane, on se réjouit de la défaite du rival madrilène à l’image de Sport « Une raclée mondiale. » Le média catalan fait notamment référence à la prémonition de Luis Enrique qui avait affirmé que le PSG serait meilleur sans Kylian Mbappé : « Luis Enrique a montré à Mbappé qui avait raison. »

De son côté, Mundo Deportivo fait l’éloge d’Ousmane Dembélé : « L’avance de 2-0, à la huitième minute, mettait le PSG un pied en finale et rapprochait Ousmane DemPélé du Ballon d’Or que les Parisiens attendent avec impatience de la part d’un joueur français (…) Luis Enrique a mis en place une équipe travailleuse où chacun sait ce qu’il a à faire à tout moment et l’exécute à la perfection. Ils trouvent toujours l’homme libre et ils marquent 5 buts contre l’Inter, 4 contre l’Atletico, 4 contre Madrid et ils n’en concèdent pas un seul. Hier, il était motivé. Il a dit qu’en tant que Culé, il avait hâte d’affronter le Real. Cela s’est vu. »

« Un football simple mais impossible à lire »

L’ensemble de presse européenne est tombé sous le charme de la performance XXL des Rouge & Bleu, à l’image de La Gazzetta dello Sport : « Il n’y a plus de paroles pour cette équipe. Immense, dévastatrice, spectaculaire, injouable. Seul le Barça de Guardioa et Luis Enrique jouait un football aussi beau et fluide : mathématique et art en même temps. Tout le monde doit s’incliner (…) Le PSG est musical dans ses mouvements, son football simple mais impossible à lire. »

Le quotidien britannique The Times félicite aussi la prestation parisienne : « Le PSG démonte le Real Madrid. S’il y a un moyen de supporter 90 minutes de jeu dans la chaleur torride de l’été, c’est de jouer en moins de 30 minutes. C’est ce qu’a fait le Paris Saint-Germain dans le New Jersey, en infligeant au Real Madrid une raclée si spectaculaire qu’elle résonnera au-delà de cette compétition, quelle que soit l’issue de la finale de dimanche. » Enfin, le média allemand Bild met en avant la classe d’écart entre les deux formations : « Il y a eu une différence de classe du début à la fin. Les vainqueurs de la Ligue des champions ont dominé les Blancos dans tous les domaines et ont mérité de s’imposer 4-0. Le score aurait pu être encore plus lourd. Deux maladresses d’Asencio et de Rüdiger en début de match ont ouvert la voie à l’humiliation du Real Madrid. »