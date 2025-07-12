Luis Enrique : « On veut encore continuer à écrire l’histoire »

Ce dimanche soir (21h sur DAZN et TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs. Et avant ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Champion de France, champion d’Europe et bientôt champion du Monde ? Le PSG est à une marche de réaliser un quintuplé historique. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs ce dimanche pour marquer encore un peu plus leur domination totale dans cette saison 2024-2025 de football. Présent en conférence de presse cette nuit, le coach parisien, Luis Enrique, a évoqué cette rencontre capitale du PSG.

L’état d’esprit avant cette finale

« On arrive pour jouer le dernier match de la saison avec de très bonnes sensations. On a vécu une très bonne année. C’est important de finir cette historique saison de la meilleure des manières. C’est très important pour nous, pour le club et pour nos supporters. »

Craint-il cette équipe de Chelsea ?

« C’est important d’être conscient de la difficulté du match. J’aime la manière dont ils jouent. Il y a beaucoup d’individualités mais quand ils doivent défendre, ils savent mettre la pression. Je pense que ce sera un match serré. Physiquement, ils sont très forts aussi. On est des équipes similaires sur les principaux aspects du jeu. On est prêts, ils sont prêts. Ils ont gagné la Ligue Conférence, nous la Ligue des champions (…) Celui qui pense que ce match va être une formalité ne connaît rien au foot. J’ai analysé cette équipe de Chelsea, elle a gagné la Ligue Conférence. J’aime beaucoup Enzo Maresca, il aime repartir de derrière, mettre du pressing, attaquer, c’est une équipe très complète. Ça ne va pas être facile. On va aborder ce match en se donnant à 100 %. »

Son bilan après un mois aux Etats-Unis

« C’était sensationnel. On a marqué l’histoire à Paris et on veut encore continuer à écrire l’histoire en gagnant le match de demain. Si je dois analyser toute la saison, je pense qu’elle était extraordinaire. »

Est-ce un hasard que la première équipe du PSG sans stars remporte la Ligue des champions ?

« Une équipe de 11 stars, c’est ça le foot. C’est ce qu’on a la chance d’avoir maintenant. Ou plutôt 12, 13, 14, 15… C’est un engagement qu’on a pris avec le président, la direction sportive et moi. Que la vraie star soit l’équipe, une équipe dans laquelle les supporters se reconnaissent. Depuis mon premier jour à Paris, c’est quelque chose qu’on a réussi. On va bien perdre à un moment ou à un autre mais la voie est claire pour nous. »

Son regard sur les performance de Fabian Ruiz

« Fabian est un cas particulier car il a eu des problèmes il y a deux ans. Mais en ce moment, c’est un joueur indiscutable et un joueur très important pour moi en tant que coach. »

Se considère-t-il comme la star de la compétition ?

« Je ne sais pas. Une star, absolument pas. Je ne l’étais pas en tant que footballeur, ce n’est pas le cas maintenant comme coach. Les moments où ça se passe mal, c’est là où je me sens presque le plus à l’aise. Cela se passe bien grâce à notre travail qui permet de donner beaucoup de bonheur. Un entraîneur est bon ou pas bon selon les résultats. Ce sont les règles. Je n’ai aucun problème à être critiqué. Les critiques me motivent plus que les louanges. »

La meilleure saison de sa carrière ?

« Peut-être mais il faudra gagner demain pour finir en beauté. Le plus important, c’est de terminer en jouant à 100 % et on verra ce qu’on arrive à rapporter. »

Le football total produit par son équipe

« Les meilleurs éloges que j’ai entendus sont ceux qui viennent d’un collègue, d’un joueur ou d’un entraîneur qui aime regarder l’équipe. On essaye de proposer du spectacle et cela est rendu possible grâce à la qualité des joueurs. Je veux proposer un foot attractif pour les supporters et les fans. Si j’y arrive, je suis satisfait. On va tenter de gagner d’autres trophées majeurs, ouvrir un nouveau chapitre. On attend avec impatience cette finale avant de tenter de se reposer. »

Si Ousmane Dembélé est candidat pour le Ballon d’Or, est-il, lui, le Ballon d’Or des entraîneurs ?

« Je ne crois pas aux récompenses individuelles, encore moins pour un entraîneur. L’équipe est toujours au-dessus des individualités. Et le PSG est, je pense, une référence pour ce qu’on essaie de transmettre. Oui, Ousmane a été le meilleur joueur individuellement, mais surtout parce que ses buts et ses passes décisives ont permis de faire gagner le PSG. »