Marquinhos avant PSG / Chelsea : « On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous »

Ce dimanche (21h sur DAZN et TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs. Et avant ce match, le capitaine parisien, Marquinhos, s’est présenté en conférence de presse.

J-1 avant la finale de Coupe du monde des clubs opposant le PSG à Chelsea au MetLife Stadium de New York (21h, heure française, sur DAZN et TF1). À une marche de réaliser un quintuplé historique, les joueurs de Luis Enrique ont conscience de l’importance de cette rencontre pour conclure en beauté cette saison 2024-2025 déjà légendaire. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine parisien, Marquinhos, s’est exprimé sur cette finale face aux Blues et sur la saison historique des Rouge & Bleu.

Ce que représente ce titre de champion du Monde

« Je pense que l’on est conscient de l’importance de ce match. On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous, c’est une compétition qui n’a lieu que tous les quatre ans. Depuis le premier jour ici, le coach a dit que c’était une opportunité pour nous, dans quatre ans on ne sait pas où on sera, si on aura une autre opportunité d’y participer. On s’est amusé à jouer contre des équipes que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer tout au long de la saison. Maintenant qu’on est arrivé jusque-là, cette finale a une valeur importante pour nous. Ce serait une saison parfaite et ce sera très dur à reproduire. Cela nous tient à coeur de remporter ce titre. »

Le bilan de ce mois aux Etats-Unis

« C’était super. On a vécu un très bon mois ensemble. Le coach nous a donnés du temps libre pour faire des sorties en famille, entre amis. On a eu l’opportunité de bien s’amuser sans perdre notre focus sur la compétition. C’est ce qui nous a permis d’arriver jusqu’ici. Ces moments à l’extérieur du terrain nous ont permis d’avoir cette fraîcheur, cette envie, la bonne mentalité. Tout a été parfait et quand on arrive là, il n’y a pas de regrets. Vivre un mois ensemble, ça donne beaucoup d’expérience, cela nous laisse beaucoup de souvenirs pour le groupe. On voit comment on s’amuse ensemble, à l’entraînement, à l’extérieur, à l’hôtel. Le groupe vit très bien. Tout le monde a son importance. »

Le niveau affiché par Fabian Ruiz

« En dehors du terrain, il est excellent, comme sur le terrain ! C’est bizarre car on connaît la qualité du joueur depuis le premier jour. Je n’avais pas de doutes sur lui. Les gens ne voyaient pas trop son importance, son impact, mais il a une compréhension tactique, des mouvements, une intelligence de jeu que très peu de joueurs peuvent avoir dans le foot. C’est pour ça qu’il est là où il est. Le coach le connaissait en sélection. Il savait que ce serait un joueur important. Je suis très content car il mérite, il a tout donné, c’est un pro. Il travaille pour lui et pour l’équipe. Je n’ai que des bonnes choses à dire sur lui. Il est l’un des milieux de terrains du monde. »

Le match face à Chelsea

« Chaque match a son histoire. Il ne faut pas penser aux matches d’avant. Cette finale aura son histoire, ça dépendra de nous et de Chelsea. Le PSG est prêt à aller chercher ce titre. Le coach nous a très bien préparés à Chelsea, à son jeu et on va mettre le nôtre en place. On possède notre philosophie mais on respecte tous nos adversaires. Une finale c’est du 50-50. »

Ce que ça représente d’évoluer dans cette équipe

« C’est un honneur et une fierté. Comme défenseur, je vois ce que l’équipe fait sur le terrain, j’analyse comment on joue, comment les coéquipiers comprennent le jeu, ce que le coach nous demande. On est arrivé à ce niveau parce qu’on a compris ce que le coach voulait mettre en place. Cela a mis un peu de temps mais je pense que depuis quelques mois on est à un très très bon niveau. Je pense que mentalement, l’équipe est prête. C’est une équipe très forte. »

Est-ce le meilleur PSG dans lequel il a évolué ?

« C’est une question que l’on m’a déjà posée. C’est dur d’y répondre. En termes de résultats, c’est la meilleure c’est sûr. Mais j’ai joué avec des joueurs incroyables qui ont écrit l’histoire du foot, qui étaient des idoles. Et avec ces joueurs j’ai passé des moments exceptionnels aussi. Mais c’est vrai que c’est l’équipe actuelle qui a le mieux atteint ces objectifs. »

Comment expliquer la solidité défensive des dernières semaines

« Ce serait une erreur de parler seulement de la charnière quand on parle des efforts défensifs. La défense commence par les attaquants : regardez comment Ousmane presse le gardien. Kvara, Doué, Barcola contribuent aussi au pressing, on a une équipe compacte. C’est très impressionnant et on y travaille beaucoup avec le coach. On a un style de jeu très offensif, très agressif. Moins notre adversaire a le ballon, mieux on se porte. Quand on n’a pas le ballon, on ne ménage pas nos efforts et c’est ce qui fait la différence. J’ai des grands coéquipiers, Beraldo, qui s’est habitué très vite et qui comprend de plus en plus ce qu’on essaye de faire. Pacho, c’est la même chose, on a vu comment il joue, Lucas Hernandez, Kimpembe… C’est vraiment le travail collectif qui fait la différence. »

Quelle leçon retient-il de cette saison ?

« Une leçon ? Des moments difficiles on en retire des enseignements. Ce que je retiens c’est que gagner c’est très sympa et j’espère que l’on va continuer (sourire). Gagner la Ligue des champions m’a procuré une émotion que j’ai rarement connue dans ma vie. Je vais retenir ça de cette saison. Il reste encore deux jours de compétition, dont la finale que l’on veut gagner. On veut véritablement écrire l’histoire. On connaît le goût de la victoire et on veut continuer. »