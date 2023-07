Les Titis du PSG, une machine à billets

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG n’hésite pas à vendre beaucoup de ses jeunes joueurs formés. Un modèle économique qui rapporte gros dans les caisses du club de la capitale, moins sur le terrain.

El Chadaille Bitshiabu rejoint la longue liste des Titis vendus par le PSG. Ce genre de transaction est devenu régulier avec le temps notamment depuis 2018. Il est bon de rappeler que le Paris Saint-Germain a décidé de fermer son équipe réserve et que par conséquent, beaucoup de jeunes joueurs se trouvaient dans le flou. À cette problématique, une réponse simple a été trouvé : tous les vendre. Le club de la capitale était également dans l’œil du Fair Play Financier 1 an après avoir signé Neymar et Mbappé pour des sommes records. C’est dans ce contexte économico-sportif qu’Antero Henrique était obligé de trouver d’importantes liquidités. On a donc vu partir Guedes, Lo Celso, Berchiche ou encore Pastore entre 2018 et 2019. Cependant, le gros des ventes a été effectué avec les jeunes du centre de formation. De ce fait, depuis l’été 2018 le PSG a encaissé (hors pourcentage à la revente via les clauses) la somme de 139,9M€. Il s’agit de la plus grosse source de revenus liés aux ventes depuis 5 ans.

À lire aussi : Officiel : El Chadaille Bitshiabu est transféré à Leipzig

Voici la liste Titis vendus par le PSG depuis 2018 (hors pourcentage à la revente) :

Jonathan Ikoné 5M€ – Lille

Yacine Adli 5,5M€ – Bordeaux

Odsonne Édouard 10,3M€ – Celtic Glasgow

Rémy Descamps 400.000€ – RSC Charleroi

Alphonse Aréola 2M€ – Real Madrid (prêt payant)

Arthur Zarge 10M€ – AS Monaco

Timothy Weah 10M€ – Lille

Stanley Nsoki 12,5M€ – OGC Nice

Christopher Nkunku 13M€ – RB Leipzig

Moussa Diaby 15M€ – Bayer Leverkusen

Moussa Sissako 400.000€ – Standard Liège

Alphonse Areola 2M€ – West Ham (prêt payant)

Thierno Baldé 3M€ – Troyes

Alphonse Areola 9,3M€ – West Ham

Arnaud Kalimuendo 20M€ – Rennes

Junior Dina Ebimbe 6,5M€ – Eintracht Francfort

El Chadaille Bitshiabu 15M€ – RB Leipzig

Cette liste imposante représente près de 140M€ directement dans les caisses du club. Il est cependant possible de se questionner sur l’intérêt sportif de cette manœuvre. Il est évident que bon nombre des joueurs présents ne pouvaient pas espérer un avenir au PSG, mais qu’en est-il des meilleurs ? Les ventes de Christopher Nkunku ou Moussa Diaby peuvent paraître comme regrettables aujourd’hui, si on oublie le pourcentage à la revente inclu dans les deals. Par exemple, le PSG a touché 6,5M€ sur le transfert de Nkunku à Chelsea et possède 20% d’intérêt sur la prochaine vente de Diaby. Inutile de dire que ces cas auraient pu être mieux négocier mais tout n’est pas à jeter pour autant. Le schéma semble se reproduire aujourd’hui avec Bitshiabu parti pour 20M€ (bonus inclus) au RB Leipzig. Nos confrères de L’Équipe révèlent que le PSG possède une priorité de rachat ainsi qu’un pourcentage à la revente à hauteur de 25% sur le prochain transfert d’El Chadaille Bitshiabu en cas d’opération avec un autre club que le Paris Saint-Germain. Ce modèle de vente avec clause de rachat et/ou pourcentage à la revente est très prisé du Real Madrid notamment. Un modèle en somme qui permet de valoriser le joueur tout en gardant la main sur un potentiel retour ou une belle vente, en substance un modèle gagnant.

Luis Campos et Antero Henrique aux commandes

Le duo portugais, critiquable sur bien des aspects, a malgré tout quelques cordes à son arc. Antero Henrique à présent plus éloigné du PSG, a beaucoup œuvré en ce sens comme énoncé plus haut. Il garde un certain pouvoir auprès des Titis, comme dans le dossier El Hannach, dans lequel le Portugais a joué un rôle majeur dans son départ au Qatar. Le cas Luis Campos présente deux couches d’analyse. La première serait de dire que l’ancien directeur sportif de Monaco n’est pas taillé pour gérer les gros dossiers. On peut le voir au travers des échecs sur beaucoup sur les pistes principales et l’arrivée en même temps de joueurs au rendement très mauvais. La deuxième serait de dire que Campos gère à merveille le cas des jeunes joueurs. L’arrivée du talentueux Serif Nhaga, le coup Kang-In Lee, Cher Ndour qui débarque libre, ou encore le retournement de situation dans le dossier Xavi Simons. Le dossier El Chadaille Bitshiabu a lui aussi été géré de fort belle manière, assurant une entrée d’argent immédiate ainsi qu’un contrôle sur l’avenir du jeune défenseur. Alors que faire d’un négociateur aux deux facettes complètement opposées ?

La solution « parfaite » serait de donner la charge de toute la section des jeunes à Luis Campos et le retirer de son poste de directeur sportif principal. Ainsi le Portugais fera ce qu’il sait faire de mieux : dénicher des pépites et gérer les talents. À la tête de tout ce pôle, le dirigeant portugais pourra alors s’occuper du cas des Titis, de la refonte du modèle de scouting, de trouver les pépites de demain etc. Il laisserait son poste de conseiller du football à une personne plus qualifiée pour gérer le mercato à grande échelle du PSG. On retrouverait alors un Luis Campos pleinement impliqué dans un rôle dans lequel il excelle. Cette décision à deux énormes avantages : avoir une vraie gestion de fond des jeunes au PSG et retrouver un vrai pouvoir concurrentiel auprès des tops joueurs sur le mercato. Le Portugais n’est plus aussi intouchable qu’à l’été 2022 après une saison pleines de ratés. A noter également que le nom de Paulo Maldini, ex directeur sportif de l’AC Milan, trouverait écho au Paris Saint-Germain récemment.

Pour conclure sur ce point détaillé sur la gestion actuelle des jeunes au PSG et le rôle de Luis Campos, il est important de valoriser la formation parisienne. Plusieurs fois récompensé pour son excellence et sa qualité dans le domaine, le club de la capitale se doit de mieux utiliser cette ressource tant prisée par le reste de l’Europe. Il se peut que quelques joueurs sortent du chemin à l’instar de Kouassi ou Zagadou, mais le PSG doit rester maître dans le domaine. Si l’Europe entière s’arrache les produits de la formation francilienne, c’est un bon indicateur du vivier de joueurs exceptionnels à disposition du Paris Saint-Germain.