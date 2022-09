Kouassi ne regrette pas son choix d’avoir quitté le PSG

Formé au PSG, Tanguy Kouassi avait décidé de parapher son premier contrat professionnel au FC Bayern à l’été 2020. Un choix qui a suscité la colère de nombreux supporters parisiens. Aujourd’hui au Séville FC, le Titi est revenu sur ses choix de carrière.

Alors qu’une place importante dans la rotation du PSG lui tendait les bras, Tanguy Kouassi avait finalement décidé de vivre une nouvelle aventure en signant son premier contrat professionnel au FC Bayern à l’été 2020. Malgré quelques apparitions avec l’équipe première des Rouge & Bleu, le milieu défensif, qui évolue également en défense centrale, a été tenté par le projet du club munichois. Cependant, après deux saisons avec un faible temps de jeu en Bavière, le joueur de 20 ans a pris définitivement le direction du Séville FC cet été pour les cinq prochaines saisons contre une somme de 20M€. Interrogé par L’Equipe, Tanguy Kouassi a évoqué ses choix de carrière et ne ferme pas la porte à un éventuel retour au PSG dans le futur. Extraits choisis.

Se pose-t-il la question de savoir quel joueur il serait s’il était resté au PSG ?

« Non, je n’y pense pas. J’ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j’aurais été titulaire au PSG. Cette année, regardez la concurrence avec Marquinhos, Sergio Ramos et (Presnel) Kimpembe, Danilo aussi. Avec des si, on refait des carrières. On ne peut pas le savoir. »

Quel souvenir garde-t-il de ses débuts au PSG

« Mon premier match à domicile contre Galatasaray (5-0, le 11 décembre 2019). Le kop, à ma sortie, m’a applaudi. C’est toujours resté dans ma tête. Je me suis dit : ‘L’année dernière, c’était moi, dans les tribunes, qui applaudissait les joueurs. Il s’est passé un truc de fou là en fait.’ Je jouais milieu, je me souviens, même moi, j’étais choqué, j’avais fait un entraînement au milieu. Et après, le coach (Tuchel) me dit : ‘Bonne chance, donne le meilleur de toi-même.’ (rires). »

Regrette-t-il son choix de ne pas signer pro au PSG ?

« Je n’ai pas eu de regrets. Si j’éprouve des regrets, cela signifie qu’à l’époque, je n’étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n’était pas le cas, j’étais sûr. Mes choix, je les assume. Ce qui m’a conduit à cette décision ? C’est le projet. Le projet du Bayern m’a conquis. Je comprends les gens qui me critiquent mais ils n’ont pas les éléments, les discussions que j’ai eues avec le Bayern. »

A-t-il hésité dans son choix ?

« À la fin, j’ai eu un appel avec le coach Tuchel. Ça m’a vraiment touché. Il me demandait de rester. Mais le choix était déjà fait. Il y avait un élément aussi, c’est qu’on ne savait pas s’il allait rester. On entendait tous qu’il était sur la sellette. Il y avait moins de visibilité, moins de stabilité. »

Y a-t-il plus de place pour les jeunes au PSG aujourd’hui ?

« Non, c’est toujours la même chose. Mais les jeunes ne doivent pas lâcher. Parce que Presnel (Kimpembe), Adrien (Rabiot) ou Moussa (Diaby), ils n’ont pas lâché et ils ont fait leur trou. Les jeunes peuvent le faire. Vous avez vu le petit jeune (Warren Zaïre-Emery) ? Je le trouve très bon. Il peut faire beaucoup de choses avec Paris. »

Peut-il revenir un jour avec le maillot du PSG ?

« Pour un enfant parisien, c’est toujours un objectif. C’est à moi de progresser, d’atteindre un jour le niveau de Paris. »