LES U19 DU PSG arrachent un succès inespéré face à Bruges

Après un superbe succès sur la pelouse de Manchester City lors de la journée précédente (1-3), les U19 du PSG recevaient le Club Bruges en conclusion de sa phase de poule de Youth League. Un match délicat mais incroyable dans son scénario pour les joueurs de Zoumana Camara.

Délicat car les titis parisiens ont connu un premier acte catastrophique : totalement dépassés dans le jeu, les Rouge et Bleu ont vite été menés 0-1 (19e) avant d’encaisser le but du break sur pénalty suite à une main de El Chadaille Bitshiabu, celui-ci écopant d’un carton rouge par la même occasion (44e). Dès lors, la situation paraissait presque désespérée. Néanmoins, c’était sans compter sur l’incroyable réaction des U19 parisiens qui sont parvenus à renverser la tendance à 10 contre 11 de manière ahurissante. Une remontée folle qui a été permise par le coaching de Zoumana Camara et à l’entrée plus que salvatrice du tout jeune Warren Zaire-Emery (15 ans). Ce dernier a, en effet, été Passeur pour Xavi Simons (69e), puis buteur sur une assist de ce même Xavi Simons (73e). Enfin, en toute fin de partie, Wilson Odobert, intenable lors de cette première partie d’exercice et lui aussi entré en cours de jeu, a inscrit le troisième but francilien (94e). Un but capital puisqu’il permet au PSG de filer directement en 8e de final de la Youth League. Un scénario totalement dingue qui révèle, une fois de plus, que cette équipe possède des ressources impressionnantes à tous les niveaux…