Les chiffres clés avant PSG / Bruges

Dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG, déjà qualifié et certain de terminer deuxième, accueille le Club Bruges dans son antre du Parc des Princes (18h45). Et avant cette partie sans enjeu manifeste, le club de la capitale a partagé quelques chiffres liés à cette confrontation via son site officiel.

Niveau passif entre ces deux écuries, c’est seulement la quatrième fois que le PSG et Bruges se font face. Le bilan est de 3 succès et un nul pour les Parisiens. Plus généralement, c’est la 14e fois que le PSG affronte un club belge en Ligue des Champions. Là aussi, la balance penche très favorablement pour le club francilien : 7 succès, 5 nuls et un petit revers. C’est également le 133e match du club de la capitale en Champions League : 71 succès, 25 nuls et 36 revers. En outre, Paris reste sur une série assez impressionnante de 37 rencontres consécutives avec au moins une réalisation inscrite. Côté individuel, s’il joue ce soir, Leandro Paredes pourrait passer le cap symbolique des 100 matches sous la tunique rouge et bleu.