À l’occasion de la 7e journée du Championnat National U19, le PSG s’est largement imposé face à Reims cet après-midi (9-0). Au Stade Georges Lefèvre, les joueurs de Zoumana Camara ont faire forte impression et ce dès le début de la rencontre.

Sextuplé d’Housni

D’entrée, les U19 du PSG ont enfoncé leur adversaire. Ismaël Gharbi a ouvert le score à la 4e minute. Housni inscrit son premier but trois minutes plus tard, avant que Noha Lemina porte le total de l’équipe à trois buts. À la 30e minute, Housni était déjà à trois buts et met définitivement les Parisiens à l’abri. Il a fallu attendre la 69e minute pour que le PSG marque à nouveau (6-0). Rapidement, Queyrell Tchicamboud marque le septième but de la rencontre (70e). En fin de match, Housni marque son cinquième (83e) et sixième (89e) buts. Une performance qui permet aux Parisiens de grimper à la 4e place du classement.