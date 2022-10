PSG / Nice : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée du championnat. Et à une heure du coup d’envoi, les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Les joueurs de Christophe Galtier auront un double objectif face aux Aiglons : récupérer leur fauteuil de leader, actuellement occupé par l’Olympique de Marseille, et se préparer au mieux pour le prochain match de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne mercredi prochain. Et afin d’aborder au mieux l’enchaînement des matches, certains cadres vont être ménagés.

Première titularisation pour Hugo Ekitike

Dans les buts, Gigio Donnarumma est présent. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Nordi Mukiele. Les rôles de piston seront attribués à Achraf Hakimi et Juan Bernat. En l’absence de Marco Verratti (suspendu), Fabian Ruiz enchaîne une deuxième titularisation d’affilée et sera associé à Vitinha dans l’entrejeu. Enfin, la surprise de taille vient de l’attaque. Afin de de ménager Kylian Mbappé, Hugo Ekitike est aligné au coup d’envoi aux côtés de Neymar Jr et Leo Messi. En face, Lucien Favre offre sa première titularisation à Ross Barkley. Khéphren Thuram, Andy Delort ou encore Nicolas Pépé débutent sur le banc.

Feuille de match PSG / OGC Nice

9e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Jérémy Stinat et Alexandre Castro