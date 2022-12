Les U19 du PSG renouent avec la victoire

Ce dimanche, le PSG avait concédé le match nul et vierge sur la pelouse de Dunkerque et ce, malgré une grosse équipe alignée. Les jeunes pousses rouge et bleu avaient l’occasion de rectifier le tir ce mercredi face à Valenciennes en marge de la 13e journée en retard.

Avant cette rencontre, le PSG pointait à la quatrième position de son groupe A. Problème, le leader, en l’occurrence Montfermeil, fait la course en tête avec une avance très confortable sur les Parisiens, à savoir 16 unités. Il fallait donc absolument s’imposer pour les hommes de Zoumana Camara ce jour avec ce match en retard de la 13e journée.

Une victoire précieuse

Et finalement, le PSG a saisi sa chance et s’est imposé sur le score étriqué de 2-1 dans son antre du stade Georges Lefèvre. Cela avait pourtant mal démarré pour les titis parisiens puisque les visiteurs ouvraient la marque très rapidement. C’est Yasin Pesin qui se chargeait de transformer un pénalty (0-1, 5′). Malgré plusieurs incursions, le club de la capitale ne parvenait pas à recoller au score lors du premier acte. Il faudra attendre la 53′ pour voir une égalisation parisienne par l’intermédiaire de Yoran Zague, lui le piston droit. Quelques minutes plus tard, Christ Mukelenge venait donner un avantage certain aux siens à l’heure de jeu tout pile. Le score n’évoluait pas et le PSG s’impose donc. Au classement, cela permet à Ilyes Housni et ses coéquipiers de conforter leur quatrième position.

Prochaine échéance pour les jeunes rouge et bleu ce dimanche 11 décembre. Ce sera face à Reims en terrain hostile à l’occasion des 32e de finale de la Coupe Gambardella.

Le XI du PSG : Mouquet – Gadou, Doucouré, Fernandez-Veliz – Zague, Michut, Kari, Muntu Wa Mungu – Mukelenge, Gharbi, Etonbe.