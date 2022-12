Pour l’heure, le Portugal tient parfaitement son rang en Coupe du Monde. Qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, les hommes de Fernando Santos tenteront d’atteindre le dernier carré en venant à bout du Maroc.

Au départ, trois joueurs du PSG figuraient au sein de cette liste : Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha. Malheureusement pour les deux premiers cités, des blessures sont venues troubler leur tournoi. Pour Danilo, cela s’est déroulé à l’entraînement. Avec trois côtes cassées, l’optimisme n’était pas de mise. Pour sa part, touché à la cuisse, face à l’Uruguay, Nuno Mendes a d’ores et déjà dû déclarer forfait.

Les deux joueurs attendus à Paris

Deux joueurs qui seront de retour en terre parisienne bien plus tôt que prévu. En effet, en cœur, Goal et L’Équipe nous indiquent que Danilo et Nuno Mendes atterriront à Paris ce jeudi. Après de nombreux échanges entre les deux entités que sont le PSG et le Portugal, la décision, motivée par le club parisien, de les voir quitter leurs partenaires a donc été actée. Des échos qui se sont propagés également au sein de la presse lusitanienne où Diario de Noticia expose les mêmes informations. Le PSG souhaite surveiller de près l’évolution de ces blessures, notamment pour être en mesure de déterminer les durées d’indisponibilité.