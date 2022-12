Cristiano Ronaldo a accordé au cours du mois de novembre un entretient au journaliste britannique Piers Morgan. Un entretient au cours duquel le Portugais a tenu des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir sur la planète football, notamment du côté de Manchester United. Le club de Premier League a tout bonnement résilié le contrat de son numéro 7.

C’est à l’aube de la Coupe du Monde 2022 que Cristiano Ronaldo s’est retrouvé libre de tout contrat et sujet à de nombreuses rumeurs. L’une d’entre elles, sans grande surprise, envoie l’international portugais au Paris Saint-Germain. Depuis la reprise du club de la capitale par QSI, le nom du joueur a souvent été lié au PSG, c’est donc tout naturellement qu’il l’est une nouvelle fois aujourd’hui, tant le Lusitanien est libre de s’engager où il le souhaite, et serait donc l’objet d’une opération qui ne coûtera pas le moindre centime en indemnité de transfert au club qui l’engagera. Le principal concerné était engagé hier soir (mardi) en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar (victoire 6-1 contre la Suisse) et s’est très rapidement exprimé sur son avenir. En effet, il est également envoyé en Arabie Saoudite au club d’Al Nassr, avec lequel un accord est avancé dans les médias ces derniers jours, notamment en Espagne. De passage en zone mixte après la qualification en quart de finale du Portugal, CR7 a lâché sa réponse à un journaliste lui demandant si ces informations étaient vraies : « Non, ce n’est pas vrai« .

Quid de la piste Ronaldo au PSG ?

Dans ce dossier qui risque d’animer le monde du football ces prochaines semaines, une autre réponse est tombée aujourd’hui. En effet, c’est le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui a été interrogé à ce sujet : « Signer Cristiano Ronaldo ? Avec les 3 joueurs que nous avons (Messi, Neymar, Mbappé ; NDLR) c’est très difficile de penser à Ronaldo. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et ça reste un joueur incroyable« , a répondu le dirigeant qatari pour Sky Sport. Une porte qui semble se fermer pour Cristiano Ronaldo et ceux qui rêvaient de le voir évoluer au Paris Saint-Germain.