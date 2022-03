Les statistiques inquiétantes du PSG à Monaco

Le PSG sort d’un nouveau match catastrophique en Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco, un véritable naufrage. En-dessous de tout, les Parisiens se sont faits étriller sur le score de 3-0. Un non-match qui est bien mis en exergue par des statistiques indignes d’une équipe comme Paris.

En effet, c’est le compte Paris Stats Germain sur Twitter qui met en avant certains chiffres assez inquiétants liés au match du PSG ce dimanche à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Déjà, pour ce qui est des statistiques de jeu, la balance penche en faveur du PSG. En termes de possession de balle, c’est les Parisiens qui ont dominé avec 61% à 39%. Niveau tirs, c’est assez équilibré avec 13 partout, dont 8 tirs cadrés pour l’ASM et 6 pour le PSG. 87%, c’est le pourcentage de passes réussies par Neymar et ses coéquipiers. Il s’agit du deuxième taux le plus faible de la saison, sachant que la moyenne du club parisien est de 90,5%. Ce qui révèle bien de l’imprécision dont ont fait preuve les hommes de Mauricio Pochettino. Paris n’a, en outre, effectué que deux interceptions lors de cette partie, le plus faible chiffres de la saison. Comme l’indique le compte Paris Stats Germain, le PSG réalise, en moyenne, 8 interceptions par match, ce qui place le PSG comme bon dernier de Ligue 1 à ce niveau.

L’inefficacité offensive est bien mise en avant par les statistiques des deux joueurs phares rouge et bleu, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Pour le premier cité, il n’a réussi que 59% de ses passes, ce qui représente son taux le plus faible depuis qu’il porte le maillot francilien. En outre, il a également perdu la bagatelle de 29 ballons, son pire total au sein de l’élite hexagonale. Cela représente 44% de ses possessions de balle. Pour sa part, Neymar Jr n’a réussi aucun dribble ce dimanche sur deux tentatives. C’est la troisième fois que cela arrive en championnat pour le Brésilien avec à minima 60 minutes de jeu. De son côté, comme il en a désormais l’habitude, Georginio Wijnaldum s’est quelque peu caché et n’a touché que 28 ballons en 69 minutes disputées. Un chiffre famélique.