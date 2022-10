Les U19 du PSG s’imposent avec la manière face au LOSC

Les U19 du PSG ne réalisent, pour l’heure, pas vraiment la saison escomptée. L’an passé, ces derniers ont tout écrasé sur leur passage au sein de leur groupe national. Lors de cet exercice, les choses ont très mal démarré avec une défaite dès la première journée. S’ils ont réussi à relever la barre par la suite, ils ont déjà concédé trois revers, ce qui les placent à la 6e position. Face au LOSC ce jour, les hommes de Zoumana Camara avaient l’occasion de remonter au classement. Ce qui a été chose faite.

Une victoire précieuse

À domicile, les Parisiens ont parfaitement su entamer leur partie. Comme souvent depuis plusieurs semaines, la lumière est venue de Lemina. En grande forme, l’avant-centre a donc ouvert la marque pour les siens après deux minutes de jeu (1-0). Par la suite, c’est le défenseur Zague qui permettait à ses coéquipiers de creuser l’écart peu avant l’heure de jeu (2-0). Malheureusement pour Zoumana Camara, Lemina sortait sur blessure à la 30e. Un véritable coup dur pour les Rouge et Bleu. Mais pas de quoi effriter leur détermination à glaner les trois points de la victoire. Mukelenge, entrait en jeu et allait vite se mettre en évidence. Avant cela, Louis Mouquet s’illustrait à son tour en stoppant un pénalty visiteur au sortir des vestiaires (46e). Le portier des espoirs portugais enchaînait un véritable festival devant les assauts adverses avec des arrêts décisifs (50e et 58e). Quelques minutes plus tard, Mukelenge inscrivait le troisième but parisien (65e). De quoi sécuriser ce succès précieux. Et à deux minutes du terme, Mukelenge s’offrait un doublé pour porter le score à 4-0 88e.

Avec ce succès, le PSG monte à la 4e position de son groupe A, avec un match de retard. Prochain rendez-vous pour les jeunes pousses rouge et bleu, à l’extérieur, face au Havre ce mercredi.