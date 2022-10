L’équipe U19 du PSG a réalisé un début parfait en Youth League. Les joueurs de Zoumana Camara ont remporté leurs trois matches de phase de poules et sont largement leader de leur groupe avec cinq points d’avance sur la Juventus Turin. Cet après-midi (14 heures), les titis du PSG pourraient assurer leur qualification pour le tour suivant lors de leur affrontement contre Benfica.

La première place pourrait être assuré dès ce mardi

Si le PSG l’emporte, comme il l’a fait la semaine dernière (0-1), il sera assuré de se qualifier pour la suite de la compétition. Il pourrait même verrouiller la première place si la Juventus et le Maccabi Haïfa se neutralisent. Pour ça, Zoumana Camara pourra compter sur Ilyes Housni, buteur à Lisbonne et qui compte déjà quatre buts dans cette compétition. Il devrait bien évidemment être titulaire cet après-midi comme le rapporte Le Parisien. Pour remplacer Ismaël Gharbi, retenu par Christophe Galtier pour le match entre le PSG et Benfica en Ligue des Champions, Camara devrait miser sur Queyrell Tchicamboud ou Mahamadou Diawara.