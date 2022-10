Cet été, le PSG est parvenu à boucler le départ, temporaire ou non, d’une vingtaine d’éléments. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Leandro Paredes. Prêté avec option d’achat à la Juventus, le milieu argentin commencerait d’ailleurs sérieusement à faire douter les décideurs turinois.

Débarqué au PSG à l’hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour la bagatelle de 47 millions d’euros,, Leandro Paredes a connu quelques éclaires de génie au PSG, mais n’a jamais réussi a affiché un visage constant. Résultat des courses, il ne s’est jamais imposé dans la capitale française alors qu’il possédait pourtant toute la place nécessaire pour cela. Durant l’intersaison, et à quelques mois de la Coupe du Monde, l’ancien romain a fait le choix de rallier la Juventus afin de relancer sa carrière. Un prêt avec option d’achat à hauteur de 22,5 millions d’euros a donc été conclu.

Les doutes de la Juve concernant Leandro Paredes

Néanmoins, cette dite option d’achat ne s’activera que sous certaines conditions bien précises. Des conditions liées notamment aux matches joués par Leandro Paredes. Pourtant, depuis qu’il a posé ses valises à Turin, l’Argentin ne convainc pas tout son monde, loin s’en faut. Ce qui fait dire aujourd’hui à la Gazzetta dello Sport que son transfert l’été prochain est d’ores et déjà mis en péril. Avec une seule petite titularisation et un état physique jugé douteux par ses dirigeants, il est fort probable que l’option d’achat ne soit nullement activer selon le quotidien transalpin. Conséquence de quoi, Leandro Paredes, s’il n’inverse pas la tendance, reviendra au PSG et ce, à un an seulement de la fin de son contrat. Ce jour, Il Corriere dello Sport évoque également le cas du milieu de terrain de 28 ans. Selon cette source, celui-ci serait bel et bien déterminé à se faire sa place au sein des rangs de la vieille dame. En ce sens, il compterait revenir au meilleur de sa forme d’ici le mois de novembre. De quoi le rendre indispensable aux yeux de son coach, Massimiliano Allegri ? Affaire à suivre…