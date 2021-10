Les U19 du PSG surclassent Leipzig

Le PSG accueille le RB Leipzig sur sa pelouse du Parc des Princes ce mardi soir à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Champions. Bien positionné à la tête de son groupe A, le club de la capitale pourrait bien faire un sacré pas en avant vers la qualification en cas de victoire. Et avant ce match, c‘était les jeunes pousses parisiennes qui étaient sur le pont cet après-midi en Youth League.

Et les U19 rouge et bleu, sous la houlette de Zoumana Camara, ont parfaitement négocié leur confrontation face aux jeunes éléments du RB Leipzig. Largement au-dessus, à tous les niveaux, les titis parisiens l’ont emporté sur le score sec de 3-0. C’est Wilson Odobert qui avait bien lancé les siens dès l’entame de la partie (11e) sur un service parfait signé Xavi Simons. Par la suite, le PSG a multiplié les offensives et les occasions, sans réussite. Il aura fallu attendre la 65e pour que Xavi Simons, encore lui, ne mystifie le portier adverse et fasse le break. Et à dix minutes du terme (83e), c’est El Chadaille Bitshiabu qui entérinait le succès francilien de la tête suite à un corner de… Xavi Simons. Score final 3-0. Après deux matches nuls lors des deux premières journées, le PSG décolle donc enfin grâce à ce superbe succès. De leur côté, Manchester City et Bruges se sont quittés dos à dos (1-1).