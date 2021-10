Les chiffres clés avant PSG / Leipzig

Ce mardi soir, le PSG reçoit le RB Leipzig dans son antre du Parc des Princes pour ce qui sera le troisième match de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie qui pourrait bien propulser les hommes de Mauricio Pochettino tout près de la qualification en cas de succès. Et à quelques heures de cette partie, le club parisien, par le biais de son site internet, a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes.

Même si le RB Leipzig est un club extrêmement jeune, ce sera déjà la quatrième confrontation officielle entre ces deux écuries. Le PSG l’a emporté à deux reprises (3-0 en demi-finale de Final 8 en 2020) et lors de la phase de poule de l’exercice précédent (1-0). Sinon, durant cette même phase de poule, le club parisien a également connu la défaite chez le RBL (3-1).

Côté passif avec les clubs allemands, le PSG possède une balance positive avec 13 succès, 2 nuls et 8 revers. Lorsque Paris accueille un adversaire allemand, les choses se passent généralement très bien puisqu’en dix matches les Rouge et Bleu cumulent 8 victoires, 1 nul et une défaite. En outre, ce sera également le 130e match de C1 de l’Histoire du PSG : 70 victoires, 24 nuls et 35 revers.