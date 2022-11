Le PSG, comme souvent lors des dernières saisons, voit des images de son maillot pour l’exercice suivant fuitées. En effet, aujourd’hui, le site Footyheadlines a rectifié les premiers visuels du maillot extérieur 2023-2024 du Paris Saint-Germain.

Ce mercredi matin, Footy Headlines, site spécialiste sur les maillots de football, a dévoilé une nouvelle image de la tunique extérieure que porteront les joueurs lors de l’exercice 2023-2024. Alors que des premiers visuels avaient fuité, sur une tunique de couleur crème avec du bleu marine et du bordeaux, celle-ci devrait finalement être utilisée pour la gamme d’entraînement alternatif de la prochaine saison et sûrement pour une collection hors terrain, mais pas pour jouer en compétition officielle.

👕 | Le prochain maillot extérieur du #PSG pourrait être blanc cassé avec une large bande rouge foncée ⚪️🔴



Ce design n’est pas confirmé à 100%⏳



📲 @Footy_Headlines

Le média révèle finalement que le futur maillot du Paris Saint-Germain devrait donc être avec des couleurs « plus standards » avec majoritairement du blanc et du bleu. Il serait possible que le logo Qatar Airways arbore soit maronné, au lieu du bleu marine. un doute existe. Enfin s’il y a encore une « petite chance » que le logo ait des touches dorées, il semblerait que celui-ci garde très probablement ses couleurs normales.