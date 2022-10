PSG : Les premières images du maillot extérieur 23/24

Le PSG, comme souvent lors des dernières saisons, voit des images de son maillot pour l’exercice suivant fuitées. En effet, aujourd’hui, le site footyheadlines partage les premiers visuels du maillot extérieur 2023-2024 du Paris Saint-Germain.

Le PSG devait donc évoluer lors de la saison 2023-2024 à l’extérieur avec une tunique blanche. Une nuance est à apporter tout de même, les Rouge & Bleu arboreront un maillot blanc cassé / crème sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats. Une large bande rouge bordeaux / vin apparaitra sur cette tenue. Le logo du club de la capitale devrait être en bleu marine et or, et le logo du sponsor Nike en bleu marine. Le site footyheadlines souligne que ces images sont à confirmées évidemment.

Cette couleur principale (blanc cassé / crème) pourrait nous rappeler la tenue extérieur de la saison 2018-2019.

Kilyan Mbappé avec le maillot extérieur du PSG saison 2018-2019 (Image : goal.com)

Découvrez les premières images du maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024 :