PSG : deux nouveaux titis annoncent leur départ

Comme pressenti, Élijah Ly et Samba Coulibaly ont quitté le PSG. Les deux titis ont publié un message pour officialiser la chose.

C’est une vraie fuite vécue par la formation parisienne cet été. Faute d’accord avec leur direction et ce, malgré des propositions concrètes, de nombreux titis ont décidé de voler de leurs propres ailes. C’est notamment le cas de Mathys Jangeal, qui s’est engagé à Famalicao,, Pierre Mounguengue, qui a pris la direction du Dynamo Kiev, ou encore Aymen Assab,qui a choisi Monaco. Samba Coulibaly et Elijah Ly (génération 2008 là encore) ont, de leur côté, dit oui au Club Bruges.

À lire aussi : la fuite des titis continue

Elijah Ly et Samba Coulibaly font leurs adieux au PSG

Pour le défenseur, un contrat professionnel lui avait été proposé, à l’instar des joueurs cités plus haut. En revanche, Elijah Ly, ailier très percutant , ne s’est, pour sa part, pas vu offrir de premier contrat. Et comme prévu, les deux partenaires prendront bien la direction de la Belgique ensemble. Via leur compte Instagram, ils ont d’ailleurs officialisé leur départ ce jeudi soir. L’occasion pour eux de faire leurs adieux en bonne et due forme.