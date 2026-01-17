Ligue 1 – Après une victoire laborieuse face à l’AJ Auxerre, le RC Lens récupère son fauteuil de leader

Deuxième après le large succès du PSG face au LOSC (3-0) vendredi, le RC Lens a repris son fauteuil de leader après une victoire laborieuse face à l’AJ Auxerre (1-0).

Le PSG aura été leader moins de 24 heures. Suite à son succès probant face au LOSC (3-0) vendredi soir, le club de la capitale avait récupéré le trône de la Ligue 1 (42 pts), en attendant le résultat du RC Lens dans cette 18e journée de championnat. Opposés à l’AJ Auxerre, 17e de Ligue 1, les Sang & Or ont dû batailler pour obtenir les trois points (1-0).

OM / Lens lors de la prochaine journée

Grâce à une réalisation de Wesley Saïd juste après l’heure de jeu (65e), l’équipe de Pierre Sage est parvenue à enchaîner une huitième victoire d’affilée en Ligue 1, un record dans l’histoire du club. Pendant longtemps dans cette rencontre, le RC Lens a buté sur une équipe de l’AJA vaillante défensivement mais incapable de cadrer un tir dans cette rencontre (5 tirs, 0 cadré). Le club artésien récupère donc son fauteuil de leader (43 pts), avec un point d’avance sur les champions de France en titre. Lors de la prochaine journée, le RCL va disputer un choc face à l’Olympique de Marseille (samedi 24 janvier à 21h05) tandis que le PSG se déplacera sur la pelouse de l’AJ Auxerre (vendredi 23 janvier à 20h).