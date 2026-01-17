Mercato – Le PSG ferme la porte à un départ de Lee, courtisé par l’Atlético de Madrid

Actuellement blessé, Lee Kang-In garde une certaine cote sur le marché des transferts. Mais il n’est pas question pour le PSG de se séparer de son numéro 19.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Lee Kang-In a retrouvé des couleurs cette saison. Profitant de l’hécatombe de blessures qui a touché l’effectif lors de la première partie de saison, l’international sud-coréen a su saisir sa chance en affichant un bon niveau sur le terrain (21 matchs disputés, 2 buts et 3 passes décisives). Cependant, sa blessure à la cuise survenue lors de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, le 17 décembre dernier, a stoppé la bonne dynamique du joueur de 24 ans.

Des discussions à venir pour une prolongation de contrat ?

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Lee Kang-In garde une belle cote sur le marché des transferts, et notamment du côté de l’Espagne. En effet, comme le rapporte le quotidien espagnol AS, l’ancien de Majorque est dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Avant même son arrivée à Paris, le profil du joueur avait déjà séduit Diego Simeone. Une information confirmée par L’Equipe. Mais il n’est pas question d’un départ dans l’esprit de Luis Enrique. L’été dernier déjà, le board des Rouge & Bleu avait fermé la porte, expliquant que l’international sud-coréen était un élément important de l’effectif. « Le discours n’a pas changé et l’entraîneur du PSG ne veut donc pas le voir quitter la capitale française », précise L’E. Un point complet sur la situation du joueur sera fait avant l’été prochain, au cours duquel Paris va devoir s’attendre à gérer plusieurs cas sensibles. « À deux ans de la fin de son contrat, le gaucher d’1,73 m pourrait même voir le PSG ouvrir des discussions pour tenter de prolonger son contrat dans les prochaines semaines », conclut le quotidien sportif.