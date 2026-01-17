PSG / LOSC – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face au LOSC (3-0) pour reprendre la tête de la Ligue 1. Une rencontre marquée par la classe d’Ousmane Dembélé.

Le PSG n’a pas raté l’occasion d’occuper provisoirement la tête de la Ligue 1. Quelques jours après son élimination en Coupe de France, le club de la capitale avait une belle opportunité de reprendre son fauteuil de leader et mettre la pression sur le RC Lens, qui affronte l’AJ Auxerre ce samedi après-midi. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient s’imposer face au LOSC. Et c’est chose faite avec un large succès 3-0 au Parc des Princes. Et un homme a marqué cette rencontre de son empreinte : Ousmane Dembélé.

Dembélé homme du match, Zaïre-Emery solide, Mayulu dans le dur

Auteur d’un doublé splendide, dont un chef d’oeuvre, le numéro 10 du PSG est sans surprise élu homme du match dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien avec la note de 8/10. « 4 buts en 4 matches en 2026 et l’impression visuelle que Dembélé est redevenu le Dembélé de la phase retour. Ce deuxième but est un pur chef-d’oeuvre et dit tout de sa confiance actuelle. Il est intense, il court, il est clairvoyant et apparaît si clinique devant le but… Sa frappe sur le premier est aussi remarquable. Et comme en plus, il défend comme à ses plus belles heures… », salue L’E. Même constat du côté du Parisien : « Il a rendu la soirée magique en ouvrant le score mais surtout, en inscrivant un but qui va faire le tour du monde. Le Ballon d’or a déjà retrouvé un rythme d’enfer : avec 5 buts lors des 5 derniers matchs. Derrière les chiffres, une activité retrouvée et un rôle de leader qu’il assume pleinement. Admiratif, le Parc s’est levé lorsqu’il a cédé sa place à Ramos (77e). »

Autre joueur performant, Warren Zaïre-Emery. Aligné en latéral droit en première période, le Titi a profité du changement tactique à la pause pour retrouver une place dans l’entrejeu. Et le joueur de 18 ans continue d’être performant, comme le souligne le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 7/10. « Dans la continuité de ces dernières semaines, il dégage une belle impression de puissance. Proactif dans les duels, il a été solide sur les temps forts lillois (7 ballons récupérés en 1re période). Passé au milieu après l’entrée de Zabarnyi (46e), il n’a pas lésiné dans le pressing. » Alternant le bon et le moins bon, Désiré Doué reçoit la note de 6.5/10 dans Le Parisien. « Il a retrouvé ses jambes mais pas encore ses connexions avec ses partenaires. Après une première période décevante, il se montre bien plus tranchant en s’offrant sa première véritable occasion à la 56e minute. Au fil des minutes, ses courses sont devenues plus incisives et ses frappes plus lourdes. Une belle reprise à la 80e. Il ne lui manque que la régularité pour retrouver pleinement confiance. »

En revanche, un joueur est complètement passé à côté de son match : Senny Mayulu. Le Titi récolte la note de 3/10 dans les deux quotidiens. « Mais que se passe-t-il en ce moment ? L’international Espoirs, si impressionnant lors de la phase retour l’an dernier, traverse une période sombre. Vingt ballons touchés, une influence quasi nulle et le sentiment, malgré une envie évidente, qu’il peine sur des choix de jeu simples. Est-ce sa prolongation ? Le jeune talent, trimballé à beaucoup de postes, traverse la première ‘crise’ de croissance de sa jeune carrière », constate L’Equipe.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 6 – Zaïre-Emery 7, Marquinhos 6, Pacho 5, Nuno Mendes 7 – Mayulu 3 (Zabarnyi 5), Vitinha 5, F.Ruiz 6 – Doué 5, Dembélé 8, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 7

