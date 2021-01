Demain soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade Brestois 29, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Deuxième du championnat (36 pts), à trois points du leader lyonnais (39 pts), le club de la capitale pourra compter sur les retours d’Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi dans le groupe. Cette rencontre face aux Brestois sera arbitrée par Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Mohamed Benkemouche. Azzédine Souifi sera le quatrième arbitre. Enfin, Frank Schneider et Guillaume Debart officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Hakim Ben El Hadj a déjà arbitré à deux reprises le PSG en Ligue 1, lors de la défaite face au RC Lens (0-1, 10 septembre) et la victoire face au FC Nantes (3-0, 31 octobre). Il a également arbitré un match du Stade Brestois, lors d’un succès face au FC Metz (2-0, 29 novembre). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 42 ans a dirigé 8 matches de Ligue 1, pour un total de 29 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués.