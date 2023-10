Ligue 1 (J9) – L’arbitre de PSG / Strasbourg désigné

Lors de la 9e journée de Ligue 1, le PSG fera face au RC Strasbourg Alsace au Parc des Princes. Une partie arbitrée par Bastien Dechepy.

Soufflant le chaud et le froid, le PSG version Luis Enrique n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière. Pour l’heure, Kylian Mbappé et ses partenaires pointent à la troisième place au sein de l’élite hexagonale après 8 journée. Samedi, coup d’envoi à partir de 17h00 sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale reçoit le RC Strasbourg Alsace. Une belle occasion de capitaliser sur le dernier succès en date face au Stade Rennais.

Bastien Dechepy au sifflet de cette rencontre

D’ailleurs, on connaît désormais le corps arbitral qui officiera durant cette rencontre. La LFP a ainsi désigné Bastien Dechepy comme arbitre principal. Il sera épaulé par Julien Haulbert et Nicolas Danos. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, les préposés à l’assistance vidéo seront Dominique Julien et Wilfried Bien.