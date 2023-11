Real Madrid : « Si Mbappé veut venir, qu’il fasse le boulot »

Le nom de Kylian Mbappé tourne encore dans les têtes des dirigeants du Real Madrid, qui ont décidé de laisser l’attaquant parisien décidé de son avenir.

Comme l’impression d’un éternel recommencement. L’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid traîne depuis plusieurs saisons et n’en finit pas. Si la prolongation de contrat au PSG signée par le Français l’été dernier ne décourage pas le club espagnol, les dirigeants changent tout de même leur vision de ce transfert. En effet, depuis le début du feuilleton, les Merengues semblent prêts à tout pour attirer le joueur. Aujourd’hui, ce n’est plus la même histoire. Avec l’idée de remettre le clocher au milieu du village, une source proche du club s’est confiée à RMC Sport sur le dossier et a déclaré : « Si Mbappé veut venir, qu’il fasse le boulot. »

Kylian Mbappé n’est plus la priorité

C’est donc désormais Kylian Mbappé qui va devoir prendre les choses en mains. Et le temps presse pour l’attaquant parisien, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Une date limite qui lui permet de commencer les négociations avec d’autres clubs que le Paris Saint-Germain dès le 1er janvier 2024, s’il ne prolonge pas avec les Rouge et Bleu d’ici-là. D’ailleurs, toujours selon RMC Sport, le cas Mbappé aurait tellement traîné qu’il ne serait plus la priorité en attaque. La Casa Blanca aurait déjà une longueur d’avance sur le dossier Erling Haaland, qui bénéficierait même d’une « clause spéciale Real Madrid » dans son contrat dès l’été prochain.